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РИА Новости

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

01:19 02.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ практически решило проблему обеспечения постоянным жильем военных, уходящих со службы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, число так называемых распоряженцев, которые не могли быть исключены из списков личного состава воинских частей до обеспечения постоянным жильем, "значительно сокращено". "В целом же, очередь на постоянное жильё за последние восемь лет сократилась более чем в два раза", - констатировал Попов.
В целом темы решения жилищного вопроса в Вооруженных силах РФ не снижаются, отметил Попов. Продолжается строительство целых микрорайонов для военнослужащих в разных регионах страны. А с введением в 2014 году новой формы жилищного обеспечения – жилищной субсидии, число обеспеченных постоянным жильём год от года растёт, добавил замсекретаря СБ.
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Также динамично развивается накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих, сообщил Попов. Кроме того, применяются новые подходы к обеспечению жильём уволенных военнослужащих, которые остались проживать в закрытых военных городках. "Ранее они могли приобретать его только с использованием государственного жилищного сертификата. Теперь появилась возможность предоставлять таким гражданам квартиры за пределами закрытых военных городков в собственность бесплатно или по договору социального найма", - сказал Попов.
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Красная звездаМихаил ПоповМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФРоссияОбщество
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