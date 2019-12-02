Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ практически решило проблему обеспечения постоянным жильем военных, уходящих со службы, сообщил заместитель секретаря Михаил Попов. Министерство обороны РФ практически решило проблему обеспечения постоянным жильем военных, уходящих со службы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда"

По его словам, число так называемых распоряженцев, которые не могли быть исключены из списков личного состава воинских частей до обеспечения постоянным жильем, "значительно сокращено". "В целом же, очередь на постоянное жильё за последние восемь лет сократилась более чем в два раза", - констатировал Попов.

В целом темы решения жилищного вопроса в Вооруженных силах РФ не снижаются, отметил Попов. Продолжается строительство целых микрорайонов для военнослужащих в разных регионах страны. А с введением в 2014 году новой формы жилищного обеспечения – жилищной субсидии, число обеспеченных постоянным жильём год от года растёт, добавил замсекретаря СБ.