Аппарат Совбеза ежегодно мониторит вопросы военной "социалки"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение вопросов социально-экономического и правового положения военнослужащих очень важно с точки зрения успешного развития Вооруженных сил РФ, поэтому аппарат Решение вопросов социально-экономического и правового положения военнослужащих очень важно с точки зрения успешного развития Вооруженных сил РФ, поэтому аппарат Совета безопасности России ведет ежегодный мониторинг выполнения задач в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов

В интервью газете "Красная звезда" Попов пояснил, что "уровень социального обеспечения влияет на многое, если не сказать – на всё: моральное и психологическое состояние личного состава в воинских коллективах, укомплектованность воинских подразделений, в том числе высококвалифицированными специалистами, и в конечном итоге – на качество выполнения возложенных задач в сфере обороны и безопасности".

"Аппарат Совета безопасности ведёт ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих", - отметил Попов.

По его словам, под руководством секретаря СБ РФ Николая Патрушева по этим вопросам регулярно проводятся совещания. "Основные направления – это состояние денежного довольствия и пенсионного обеспечения, уровень дохода членов семьи, продовольственное, вещевое, жилищное и другие виды материального обеспечения, включая медицинское", - рассказал Попов.

"Трудоустройство и переподготовка граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, также непрерывно находится в поле нашего зрения. Сюда же входят реализация прав на образование, предоставляемые адресные льготы и социальные гарантии, обязательное государственное страхование, а также реабилитация инвалидов и социальное обслуживание пожилых ветеранов", - добавил он.