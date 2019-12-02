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РИА Новости

Аппарат Совбеза ежегодно мониторит вопросы военной "социалки"

01:16 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение вопросов социально-экономического и правового положения военнослужащих очень важно с точки зрения успешного развития Вооруженных сил РФ, поэтому аппарат Совета безопасности России ведет ежегодный мониторинг выполнения задач в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов.
В интервью газете "Красная звезда" Попов пояснил, что "уровень социального обеспечения влияет на многое, если не сказать – на всё: моральное и психологическое состояние личного состава в воинских коллективах, укомплектованность воинских подразделений, в том числе высококвалифицированными специалистами, и в конечном итоге – на качество выполнения возложенных задач в сфере обороны и безопасности".
"Аппарат Совета безопасности ведёт ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих", - отметил Попов.
По его словам, под руководством секретаря СБ РФ Николая Патрушева по этим вопросам регулярно проводятся совещания. "Основные направления – это состояние денежного довольствия и пенсионного обеспечения, уровень дохода членов семьи, продовольственное, вещевое, жилищное и другие виды материального обеспечения, включая медицинское", - рассказал Попов.
"Трудоустройство и переподготовка граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, также непрерывно находится в поле нашего зрения. Сюда же входят реализация прав на образование, предоставляемые адресные льготы и социальные гарантии, обязательное государственное страхование, а также реабилитация инвалидов и социальное обслуживание пожилых ветеранов", - добавил он.
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Системная работа заинтересованных ведомств совместно с органами государственной власти всех уровней будет способствовать созданию для военнослужащих и членов их семей, а также граждан, уволенных с военной службы, и гражданского персонала комфортных условий проживания и повышению качества их жизни, пояснил Попов. "А это, в свою очередь, позитивно отразится на морально-психологическом состоянии войск и повысит качество выполнения возложенных на них задач в интересах обороны и безопасности государства", - подчеркнул он.
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Красная звездаМихаил ПоповСовет Безопасности РФРоссияБезопасностьОбщество
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