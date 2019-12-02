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РИА Новости

СМИ: в Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 26 человек

01:14 02.12.2019
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© AFP 2019 / Fethi BelaidДТП с туристическим автобусом в Тунисе
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
© AFP 2019 / Fethi Belaid
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием туристического автобуса в Тунисе, в котором в основном пострадали школьники и студенты, возросло до 26 человек, сообщает местная радиостанция Mozaique FM.
Ранее сообщалось, что в ДТП с туристическим автобусом погибли 24 человека. Согласно заявлению МВД, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, большинство из них - школьники и студенты, которые направлялись в поездку за город. Сообщается, что автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств. Автобус следовал в направлении города Айн Дарахим, инцидент произошел в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа на северо-западе страны. В посольстве РФ в Тунисе РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в крупном ДТП в Тунисе.
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По данным радиостанции, представитель министерства здравоохранения Шокри Нафти сообщил, что по последним данным, количество погибших составило 26 человек.
Как сообщили тунисские СМИ, президент страны Кейс Саид и премьер-министр Юсиф Шахид побывали на месте катастрофы. В то же время совет народных депутатов (парламент) Туниса выпустил заявление о запросе к министрам внутренних дел и здравоохранения о необходимости держать на контроле спасательную операцию и предоставление материальной и психологической помощи семьям жертв аварии. В свою очередь министерство здравоохранения Туниса объявило о национальной кампании по сдаче крови для пострадавших.
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