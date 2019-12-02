СМИ: в Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 26 человек

Как сообщили тунисские СМИ, президент страны Кейс Саид и премьер-министр Юсиф Шахид побывали на месте катастрофы. В то же время совет народных депутатов (парламент) Туниса выпустил заявление о запросе к министрам внутренних дел и здравоохранения о необходимости держать на контроле спасательную операцию и предоставление материальной и психологической помощи семьям жертв аварии. В свою очередь министерство здравоохранения Туниса объявило о национальной кампании по сдаче крови для пострадавших.