Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-02T11:43+0300
https://ria.ru/20191202/1561818592.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174235_0:183:2500:1589_1036x0_80_0_0_f28b2e5a52be8966eb75ea9f1d9697df.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы

01:11 02.12.2019 (обновлено: 11:43 02.12.2019)
21896
© Depositphotos / NobiliorБудильник
Будильник
© Depositphotos / Nobilior
Будильник. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, как адаптироваться к сменному графику работы, советы он дал в интервью телеканалу RT.
По словам специалиста, работающие по сменам должны придерживаться своего рабочего графика и графика сна на протяжении всей рабочей недели. "Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать", — рассказал Калинкин.
Девушка засыпает с гаджетом
13 июля, 09:24
Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку
Врач добавил, что важно сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант. При этом он отметил, что резкая смена графика сна — наихудшая ситуация для человека, которая значительно влияет на здоровье.
"Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима", — подчеркнул сомнолог.
Ранее президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России профессор Роман Бузунов рассказал, как избежать сонного паралича. По его словам, людям, испытывающим сонный паралич, или сонный ступор, следует отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и отказаться от алкоголя.
Пробуждение
28 ноября, 16:32
Врач рассказал, чем опасен долгий сон в выходные
28236101052
Обсудить 1
РИА НаукасонМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Школа
Школу в Приморье, куда ученик принес банку ртути, очистили
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
Трубопровод "Сила Сибири"
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет в Сочи совещания о перспективах развития ВМФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ оценили вероятность рецессии в мире в 2020 году
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Старт предновогодней акции Елка желаний проекта Мечтай со мной
Победители конкурса "Лидеры России" дали старт акции "Елка желаний"
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
В подконтрольной Киеву Донецкой области объяснили, как вернуть Донбасс
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
Вертолет Ми-35 ВКС РФ
Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Автомобиль Следственного комитета России
СК подтвердил задержание первого замглавы СУСК по Свердловской области
Девушки с планшетом в руках
Депутаты Госдумы обсудят проблему преследования в интернете
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Экс-главу МЧС Кузбасса будут судить по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Портрет царя Петра I (Питер ван дер Верф, Голландия, около 1697 г.), представленный на выставке Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник
Каким на самом деле был Петр Первый, показывают на выставке в Кремле
Игорь Васильевич Курчатов в рабочем кабинете
В Росатоме рассказали, как Курчатов однажды разыграл коллег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
Лента новостейМолния