Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, как адаптироваться к сменному графику работы, советы он дал в интервью телеканалу RT.
По словам специалиста, работающие по сменам должны придерживаться своего рабочего графика и графика сна на протяжении всей рабочей недели. "Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать", — рассказал Калинкин.
Врач добавил, что важно сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант. При этом он отметил, что резкая смена графика сна — наихудшая ситуация для человека, которая значительно влияет на здоровье.
"Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима", — подчеркнул сомнолог.
Ранее президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России профессор Роман Бузунов рассказал, как избежать сонного паралича. По его словам, людям, испытывающим сонный паралич, или сонный ступор, следует отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и отказаться от алкоголя.
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