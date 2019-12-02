Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы

По словам специалиста, работающие по сменам должны придерживаться своего рабочего графика и графика сна на протяжении всей рабочей недели. "Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать", — рассказал Калинкин.

Врач добавил, что важно сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант. При этом он отметил, что резкая смена графика сна — наихудшая ситуация для человека, которая значительно влияет на здоровье.

"Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима", — подчеркнул сомнолог.