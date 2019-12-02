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РИА Новости

В СБ призвали повысить эффективность трудоустройства бывших военных

01:10 02.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вопросы трудоустройства бывших военнослужащих имеют большое социальное значение, и поэтому надо принять меры по повышению эффективности этой работы, в том числе требуется разработка специальных программ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
В интервью газете "Красная звезда" Попов отметил, что, по данным мониторинга, занятость среди военнослужащих запаса трудоспособного возраста составляет около 97%, а среди военнослужащих в отставке, то есть людей старше 60 лет, их более 81%. "При этом формы и способы трудоустройства бывших военнослужащих за последние 20 лет практически не изменились", - добавил Попов.
"По-прежнему лидирующее значение имеет трудоустройство с помощью знакомых и родственников", - сказал Попов. С помощью же региональных центров занятости и центров социальной адаптации военнослужащих, в среднем, трудоустраивается только пятая часть бывших военнослужащих, добавил он. "Это связано, в первую очередь, с недостаточной информированностью военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, о деятельности и возможностях таких центров", - пояснил Попов.
"Учитывая особую социальную значимость данного вопроса, актуальными представляются меры по повышению эффективности этой работы в воинских частях и в органах местного самоуправления. Необходима также разработка соответствующих специальных программ", - подчеркнул Попов.
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Красная звездаМихаил ПоповРоссияОбщество
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