В СБ призвали повысить эффективность трудоустройства бывших военных

"По-прежнему лидирующее значение имеет трудоустройство с помощью знакомых и родственников", - сказал Попов. С помощью же региональных центров занятости и центров социальной адаптации военнослужащих, в среднем, трудоустраивается только пятая часть бывших военнослужащих, добавил он. "Это связано, в первую очередь, с недостаточной информированностью военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, о деятельности и возможностях таких центров", - пояснил Попов.