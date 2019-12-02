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РИА Новости

В Мексике убили еще семь членов наркокартеля

01:07 02.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Еще семь членов наркокартеля ликвидированы в результате спецоперации полиции, прокуратуры и армии в мексиканском штате Коауила, развернутой накануне из-за нападения группы боевиков на администрацию муниципалитета Вилья Уньон, общее число жертв достигло 21.
"Семь новых жертв за последний час с небольшим", - заявил прокурор штата Коауила Херардо Маркес Гевара, слова чиновника приводит издание Milenio.
Правительство штата сообщило о продолжении совместной наземной и воздушной операции трёх силовых структур против участников субботнего нападения на администрацию Вилья Уньон.
Воскресные столкновения произошли на трассе, ведущей в штат Нуэво-Леон, по которой уцелевшие в перестрелках в Коауиле преступники, а также их сообщники пытались бежать. После боя подразделения безопасности сообщили о конфискации трёх автомобилей, оружия и боеприпасов.
По заявлениям свидетелей, накануне предполагаемые члены наркокартеля Северо-Запада прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.
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В результате операции сил полиции, прокуратуры и армии была уничтожена часть бронированных автомобилей, из которых преступники вели огонь, погибли четверо и были ранены шестеро силовиков, ликвидированы 10 вооружённых граждан.. На снимках в местных СМИ демонстрируются крупнокалиберные боеприпасы, изъятые в ходе операции.
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