В Мексике убили еще семь членов наркокартеля

МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Еще семь членов наркокартеля ликвидированы в результате спецоперации полиции, прокуратуры и армии в Еще семь членов наркокартеля ликвидированы в результате спецоперации полиции, прокуратуры и армии в мексиканском штате Коауила, развернутой накануне из-за нападения группы боевиков на администрацию муниципалитета Вилья Уньон, общее число жертв достигло 21.

"Семь новых жертв за последний час с небольшим", - заявил прокурор штата Коауила Херардо Маркес Гевара, слова чиновника приводит издание Milenio

Правительство штата сообщило о продолжении совместной наземной и воздушной операции трёх силовых структур против участников субботнего нападения на администрацию Вилья Уньон.

Воскресные столкновения произошли на трассе, ведущей в штат Нуэво-Леон, по которой уцелевшие в перестрелках в Коауиле преступники, а также их сообщники пытались бежать. После боя подразделения безопасности сообщили о конфискации трёх автомобилей, оружия и боеприпасов.

По заявлениям свидетелей, накануне предполагаемые члены наркокартеля Северо-Запада прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.