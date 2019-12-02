РЖД сетуют на дефицит "квантовых" кадров и ищут сотрудников

"Для этого нужен центр ответственности по данным направлениям. Таким центром стал департамент, который был создан. Это увязка с научными центрами, их в стране несколько, это создание условий для появления новой продукции по квантовым коммуникациям, и это появление новых кадров. Потому что сейчас кадров, которые могли бы заниматься этим направлением, их в стране почти нет, и все они находятся в считанном количестве центров, которые у нас есть научные", - рассказал директор РЖД по IT.