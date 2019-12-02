Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T01:03+0300
https://ria.ru/20191202/1561818439.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152583/38/1525833819_0:131:3178:1919_1036x0_80_0_0_73e48881625bea7e3e424057bd7dacd9.jpg
РИА Новости

РЖД сетуют на дефицит "квантовых" кадров и ищут сотрудников

01:03 02.12.2019
4698
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД видят дефицит кадров для развития направления "квантовых технологий", компания выстроила взаимодействие с тремя научными центрами РФ, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
РЖД ранее создали департамент квантовых технологий. Чаркин напомнил, что по решению руководства страны РЖД стали компанией-лидером по направлению "квантовые коммуникации", а значит, должны создать условия для технологического рывка в этом направлении. Это подразумевает выстраивание экосистемы, то есть это наука, производственная база, образование, обучение, кадры и прочее.
"Для этого нужен центр ответственности по данным направлениям. Таким центром стал департамент, который был создан. Это увязка с научными центрами, их в стране несколько, это создание условий для появления новой продукции по квантовым коммуникациям, и это появление новых кадров. Потому что сейчас кадров, которые могли бы заниматься этим направлением, их в стране почти нет, и все они находятся в считанном количестве центров, которые у нас есть научные", - рассказал директор РЖД по IT.
По его словам, в России есть три центра, которые сейчас занимаются квантовыми коммуникациями: ИТМО, МГУ и Российский квантовый центр.
"Поэтому все кадры находятся там, которые что-либо понимают в этом направлении. У нас сейчас появился руководитель этого департамента, который раньше работал в ИТМО, и сейчас задача - наполнить его кадрами. Сейчас департамент находится в стадии кадрового набора", - пояснил он.
РЖД создали дорожную карту развития квантовых технологий, отправили на утверждение и ожидают ее согласования до конца года. "По плану до конца года по всем направлениям, включая квантовые коммуникации. Там же не только РЖД, там квантовые вычисления, искусственный интеллект и так далее. Все эти карты должны быть до конца года, соответственно, подписаны", - пояснил Чаркин.
Машинист в кабине пассажирского поезда
00:45
РЖД планируют переобучать сотрудников из-за цифровизации
791260
Обсудить 1
Евгений ЧаркинРоссийский квантовый центрРЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Музыкант играет на рояле
Рязанскому фортепианному конкурсу нет аналогов в мире, заявил Любимов
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства
Вулкан Фуэго в Гватемале. 19 ноября 2018 года
У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Канадского лектора хотят наказать за отрицание украинского "геноцида"
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
ФОМС выступает за тесное взаимодействие с пациентскими сообществами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский
Мир в Донбассе зависит от воли Зеленского, считает Медведчук
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
Поисковики провели мероприятия в честь 75-летия освобождения Новгорода
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
В проекте Московское долголетие открылось новое зимнее направление
"Московское долголетие" встало на коньки
Логотип Google
В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
Молоток судьи
В Ростове осудили военного, "похоронившего" родных ради отпуска
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Анкара заявила, что борется не с сирийскими войсками, а с террористами
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
Лента новостейМолния