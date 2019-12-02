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РИА Новости

Минобороны предложит увеличить компенсации военным за найм жилья

00:57 02.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНовоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части
Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Размер нынешней компенсации российским военнослужащим за аренду жилья часто не достаточен для покрытия фактических расходов на эти цели, поэтому Министерство обороны России готовит проект постановления правительства об увеличении таких компенсационных выплат, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"За годы существования востребованность доказала такая форма обеспечения жильём военнослужащих, как аренда", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда". "Правда, справедливости ради надо отметить, что существующие компенсационные выплаты военнослужащим за жильё по найму, проходящим службу по контракту на должностях солдат и матросов, сержантов и старшин, зачастую не покрывают их фактические расходы", - добавил он.

По словам Попова, эта проблема обсуждалась на выездном совещании, которое провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев в мае этого года в Ялте. "Тогда по результатам совещания Минобороны России приступило к разработке проекта постановления правительства, которое предусматривает увеличение размера выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений солдатам и сержантам, проходящим службу по контракту, до размеров, установленных для офицеров и прапорщиков", - сказал Попов.
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Михаил ПоповМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФРоссияБезопасность
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