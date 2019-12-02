Минобороны предложит увеличить компенсации военным за найм жилья

"За годы существования востребованность доказала такая форма обеспечения жильём военнослужащих, как аренда", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда" . "Правда, справедливости ради надо отметить, что существующие компенсационные выплаты военнослужащим за жильё по найму, проходящим службу по контракту на должностях солдат и матросов, сержантов и старшин, зачастую не покрывают их фактические расходы", - добавил он.

По словам Попова, эта проблема обсуждалась на выездном совещании, которое провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев в мае этого года в Ялте. "Тогда по результатам совещания Минобороны России приступило к разработке проекта постановления правительства, которое предусматривает увеличение размера выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений солдатам и сержантам, проходящим службу по контракту, до размеров, установленных для офицеров и прапорщиков", - сказал Попов.