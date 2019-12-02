Российские инспекторы посетят военный объект в Хорватии

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит во вторник военный объект вооруженных сил "Красная звезда". Российская группа инспекторов посетит во вторник военный объект вооруженных сил Хорватии , сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Хорватии, которое должно состояться 3 декабря в течение одного дня", - сообщает газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Отмечается, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Российские специалисты посетят военный объект Хорватии в месте его обычного расположения мирного времени, военные получат на брифинге информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.