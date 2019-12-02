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РИА Новости

Российские инспекторы посетят военный объект в Хорватии

00:49 02.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения морской военной полиции Черноморского флота
Военнослужащий подразделения морской военной полиции Черноморского флота
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит во вторник военный объект вооруженных сил Хорватии, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Хорватии, которое должно состояться 3 декабря в течение одного дня", - сообщает газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Отмечается, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
Российские специалисты посетят военный объект Хорватии в месте его обычного расположения мирного времени, военные получат на брифинге информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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ХорватияСергей РыжковКрасная звездаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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