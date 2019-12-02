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РИА Новости

Семьи жертв ДТП в Забайкалье могут получить выплаты в "Согазе"

00:43 02.12.2019 (обновлено: 16:57 02.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Родственники жертв аварии с рейсовым автобусом, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, а также пострадавшие в этом ДТП могут получить выплаты в страховой компании "Согаз", говорится в сообщении страховщика.
Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО "Согаз". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", - говорится в сообщении страховщика.
Согласно законодательству, каждому пострадавшему в ДТП в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 миллиона рублей.
"Страховая Группа "Согаз" выражает глубокие соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия, и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов", - заключает компания.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеСретенский районЗабайкальский крайРоссияСогазПроисшествия
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