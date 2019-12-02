Семьи жертв ДТП в Забайкалье могут получить выплаты в "Согазе"

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО "Согаз". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", - говорится в сообщении страховщика.