РЖД допускают продажу b2c-бизнеса "Транстелекома"

"Сейчас находится стратегия ТТК на утверждении совета директоров. Это одна из опций. Это сложный процесс... К вопросу о b2c - это одна из опций. Несколько стратегических опций мы рассматриваем, в том числе и вариант, о котором вы сейчас сказали", - ответил Чаркин на вопрос, будут ли РЖД продавать b2c-бизнес "Транстелекома".