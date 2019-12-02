РЖД не планируют заменять проводников поездов дронами

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД в обозримом будущем не планируют заменять проводников поездов дальнего следования дронами, потому что пассажиру комфортнее с людьми, заявил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает много направлений.
"Не заменят", - ответил Чаркин на вопрос о возможности замены проводников дронами в рамках цифровизации.
Он рассказал, что даже был проведён эксперимент, когда убрали проводника из вагона.
"Был такой у нас опыт, человеку очень важно, чтобы был человек. Поэтому я не думаю, что до какого-то глобального изменения ментальности людей (можно заменить проводников дронами - ред.)", - добавил Чаркин.