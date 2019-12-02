РЖД не планируют заменять проводников поездов дронами

РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает много направлений.

"Не заменят", - ответил Чаркин на вопрос о возможности замены проводников дронами в рамках цифровизации.

Он рассказал, что даже был проведён эксперимент, когда убрали проводника из вагона.

"Был такой у нас опыт, человеку очень важно, чтобы был человек. Поэтому я не думаю, что до какого-то глобального изменения ментальности людей (можно заменить проводников дронами - ред.)", - добавил Чаркин.