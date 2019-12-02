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РИА Новости

РЖД запустят продажу билетов на самолеты и автобусы

00:36 02.12.2019 (обновлено: 04:33 02.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД в начале 2020 года запустят на своем сайте и в приложении продажу билетов не только на поезда, но и на самолеты, автобусы, водный транспорт и, возможно, поездки в такси, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
"В первую очередь, ж/д, авиа, автобусы. С такси тоже мы прорабатываем. И даже водный транспорт. Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург", - сообщил Чаркин.
Он уточнил, что речь идет о продаже авиабилетов и билетов на поезда не только в России, но и за границу.
Билеты на указанные виды транспорта будут генерироваться на сайте и в приложении РЖД через интеграцию с системами бронирования. Железнодорожные билеты на первом этапе будут продаваться на поезда итальянской Trenitalia, немецкой DB и, возможно, французской SNCF. Что касается автобусов, то речь идет о междугородних перевозках внутри России.
Бронирование гостиниц пока не планируется. "Смотрим на этот сегмент. Пока нет", - ответил он.
Говоря о стоимости билетов, Чаркин уточнил, что билеты на поезд будут продаваться без комиссии. "С точки зрения других видов транспорта, конечно же, мы будем стараться монетизировать свои сервисы", - отметил он. По словам Чаркина, на сайте в приоритете будет показываться железная дорога, а как альтернатива будут показаны мультимодальные маршруты.
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Евгений ЧаркинРЖДРоссия
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