РЖД к 2025 году планируют сократить долю бумажных билетов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РЖД к 2025 году планируют продавать в бумажном виде лишь 30% всех билетов на поезда дальнего следования, остальные - через интернет, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин

РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает целый спектр, в частности увеличение доли продаж электронных билетов.

"Целевые показатели цифровой трансформации ОАО "РЖД": 70% доля продаж электронных билетов в поездах дальнего следования", - говорится в презентации Чаркина.

По его словам, в настоящее время доля продаж электронных билетов на поезда дальнего следования в общем объеме составляет более 50%.