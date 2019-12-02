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РИА Новости

РЖД к 2025 году планируют сократить долю бумажных билетов

00:34 02.12.2019
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© РИА НовостиРЖД
РЖД
© РИА Новости
РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РЖД к 2025 году планируют продавать в бумажном виде лишь 30% всех билетов на поезда дальнего следования, остальные - через интернет, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает целый спектр, в частности увеличение доли продаж электронных билетов.
"Целевые показатели цифровой трансформации ОАО "РЖД": 70% доля продаж электронных билетов в поездах дальнего следования", - говорится в презентации Чаркина.
По его словам, в настоящее время доля продаж электронных билетов на поезда дальнего следования в общем объеме составляет более 50%.
"Около 60% мы имеем по дальнему следованию и более 90% на скоростные поезда", - рассказал Чаркин.
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Евгений ЧаркинРЖДРоссияЭкономика
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