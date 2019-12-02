Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей, рассказали в Минобороны.
Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", позволяющие отследить пуски баллистических ракет.
Новая радиолокационная система, как отметили в военном ведомстве, будет аналогична действующей. Она будет состоять из загоризонтных станций типа "Контейнер", первая из которых вступила в строй в минувшее воскресенье. Следующая станция этого типа будет прикрывать Арктику.
Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Дальность обнаружения РЛС достигается за счет того, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал.
Ранее главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров рассказал, что новая РЛС способна обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в три тысячи километров.
Он добавил, что одна из сложнейших задач, которую решает аппаратура комплекса при обработке сигнала, — выделение таких целей, как бомбардировщики, крылатые ракеты, палубная авиация, на фоне земной поверхности и помех.