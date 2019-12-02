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Новое оружие России
2019-12-02T11:13+0300
https://ria.ru/20191202/1561818066.html
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РИА Новости

Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

00:33 02.12.2019 (обновлено: 11:13 02.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время боевого дежурства
Военнослужащие во время боевого дежурства
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время боевого дежурства. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей, рассказали в Минобороны.
Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", позволяющие отследить пуски баллистических ракет.
Новая радиолокационная система, как отметили в военном ведомстве, будет аналогична действующей. Она будет состоять из загоризонтных станций типа "Контейнер", первая из которых вступила в строй в минувшее воскресенье. Следующая станция этого типа будет прикрывать Арктику.
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
30 октября, 08:39Новое оружие России
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"
Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Дальность обнаружения РЛС достигается за счет того, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал.
Ранее главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров рассказал, что новая РЛС способна обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в три тысячи километров.
Он добавил, что одна из сложнейших задач, которую решает аппаратура комплекса при обработке сигнала, — выделение таких целей, как бомбардировщики, крылатые ракеты, палубная авиация, на фоне земной поверхности и помех.
Командный пункт радиолокационной станции. Архивное фото
1 декабря 2018, 13:20Новое оружие России
В Минобороны рассказали о возможностях новой российской РЛС "Контейнер"Новая российская РЛС способна отслеживать запуски ракет на расстоянии 2000 километров от российской границы.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
А что у нас только не создают , и 20 миллионов рабочих мест, и стратегию 20\20, и майские указы,и Нац -Блиц проекты,и космодром Восточный, НО Воруют же, вот когда создадут тогда и рапортуйте иначе растащат.
2 декабря, 04:28
с старый прапор
82413076
А пока что люди в Иркутской области брошены на произвол судьбы вымрут кого защищать будем.
2 декабря, 04:30
с старый прапор
81011081
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