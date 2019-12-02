Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Военнослужащие во время боевого дежурства. Архивное фото

Военнослужащие во время боевого дежурства

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей, рассказали в Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей, рассказали в Минобороны

Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", позволяющие отследить пуски баллистических ракет.

Новая радиолокационная система, как отметили в военном ведомстве, будет аналогична действующей. Она будет состоять из загоризонтных станций типа "Контейнер", первая из которых вступила в строй в минувшее воскресенье. Следующая станция этого типа будет прикрывать Арктику.

Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Дальность обнаружения РЛС достигается за счет того, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал.

Ранее главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров рассказал, что новая РЛС способна обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в три тысячи километров.