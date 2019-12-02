Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T00:30+0300
https://ria.ru/20191202/1561817972.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151673/36/1516733638_0:106:2865:1718_1036x0_80_0_0_30133035fb30987eb64476943048a51b.jpg
РИА Новости

РЖД до 2025 года хотят вложить в IT 220 миллиардов рублей

00:30 02.12.2019
125
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД до 2025 года планируют вложить в развитие IT 220 миллиардов рублей и, в частности, в рамках стратегии цифровой трансформации - 100 миллиардов, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
Совет директоров РЖД в октябре утвердил стратегию цифровой трансформации компании с экономическим эффектом почти 0,5 триллиона рублей до 2025 года. Она включает в себя восемь электронных платформ (грузовые и пассажирские перевозки, управление перевозочным процессом, транспортно-логистические узлы и прочее) и свыше 50 проектов в этих сферах.
"(Планируются инвестиции - ред.) 220 миллиардов рублей", - ответил Чаркин на вопрос о планах вложений в развитие IT до 2025 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск-Барнаул. 12 ноября 2019
12 ноября, 14:35
Медведев отметил необходимость повышения эффективности РЖД
Он уточнил, что из 100 миллиардов рублей, запланированных на стратегию цифровой трансформации, 7,43 миллиарда планируется вложить в развитие всей мультимодальной цифровой платформы пассажирских перевозок, включающей в себя сервис мультимодальных перевозок, дополнительные сервисы для пассажиров и систему управления клиентским опытом.
В платформу мультимодальных грузовых перевозок планируется инвестировать 9,65 миллиарда рублей, транспортно-логистических узлов - 9,08 миллиарда, оператора линейной инфраструктуры - 15,93 миллиарда, управления перевозочным процессом - 3,9 миллиарда, тягового подвижного состава - 4,29 миллиарда, непроизводственных процессов - 13,37 миллиарда рублей.
410104
Обсудить 1
РЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Английский рок-певец, композитор, пианист Элтон Джон на футбольном матче в Москве. 1979 год
Как Элтон Джон был в Москве на футболе и пел в ресторане
Музыкант играет на рояле
Рязанскому фортепианному конкурсу нет аналогов в мире, заявил Любимов
Машинист в кабине пассажирского поезда
РЖД планируют переобучать сотрудников из-за цифровизации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
Нагорный Карабах
Встреча Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет четвертого декабря
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
В Кремле не комментируют решение суда по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов
Калининград
Власти Калининграда готовы увеличить субсидии на кинопроизводство
Андрей Суздальцев
Эксперт прокомментировал предложение ДНР о статусе русского языка
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в Забайкалье
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП под Красноярском
Конверт с налоговой декларацией
Комитет Думы не поддержал увеличение налогового вычета за обучение
Сотрудники ЗАО Бурлюк вспахивают землю на территории виноградника в селе Каштаны Бахчисарайского района в Крыму
В Думе изучат внесенные регионами поправки к проекту о виноградарстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Лента новостейМолния