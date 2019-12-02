РЖД до 2025 года хотят вложить в IT 220 миллиардов рублей

Совет директоров РЖД в октябре утвердил стратегию цифровой трансформации компании с экономическим эффектом почти 0,5 триллиона рублей до 2025 года. Она включает в себя восемь электронных платформ (грузовые и пассажирские перевозки, управление перевозочным процессом, транспортно-логистические узлы и прочее) и свыше 50 проектов в этих сферах.