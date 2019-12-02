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РИА Новости

РЖД намерены изучить поведение клиентов для персонализации предложений

00:30 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в одном из вагонов обновленного поезда №71/72 "Белогорье"
Пассажиры в одном из вагонов обновленного поезда №71/72 Белогорье
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД планируют изучать поведение клиентов для формирования для них персональных интересных предложений, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
"Мы хотим давать возможность клиенту получить именно то, в чем он нуждается, для этого нужно понимать тренды его поведения - естественно, уважая все законы о соблюдении персональных данных. Вот это то, что мы планируем делать", - рассказал Чаркин.
РЖД планируют оповещать своих клиентов о предложениях через приложение, пуш-уведомления и другие каналы связи.
"В том числе мы сейчас прорабатываем возможность более точечной аналитики по нашим клиентам с нашим сервисным центром, то есть контакт-центром. Коллеги тестируют технологию: когда клиент звонит, то оператор сразу видит историю его обращений, историю его заказов для того, чтобы иметь возможность предлагать те сервисы, которые ему могли бы быть интересны", - пояснил Чаркин.
Компания планирует использовать для этого, например, данные сотовых операторов. "Опять же, уважая полностью закон о персональных данных", - отметил он.
Корреспондент РИА Новости в шутку спросил: "А если я миллионер и люблю плацкарт?" "Если мы увидим, что вы постоянно пользуетесь плацкартом, мы его обязательно вам предложим", - поддержал шутку Чаркин.
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