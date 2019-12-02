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РИА Новости

Канадского лектора хотят наказать за отрицание украинского "геноцида"

08:00 02.12.2019 (обновлено: 14:20 02.12.2019)
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© AFP 2019 / Genia SavilovМемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2019 / Genia Savilov
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Рассказывать правду о голоде 1930-х, известном на Украине под названием "голодомор", становится опасным не только на самой Украине.
Там-то историческая дискуссия по поводу этого тяжелого периода истории нашей страны (а, напомним, голод коснулся многих республик Советского Союза) уже давно находится под фактическим запретом. Еще в 2006 году Верховная рада приняла закон, навязывающий термин "геноцид" в отношении голода. И с тех пор неоднократно делались попытки ввести уголовную ответственность за отрицание этого определения. Различные органы власти, включая силовые, фактически запретили любое альтернативное мнение. К примеру, в 2008 году тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко потребовал закрытия Украинского филиала Института стран СНГ за организацию в Киеве научной конференции, на которой ученые разных стран посмели отрицать теорию "геноцида украинского народа". Так что Украину запретом на свободу научной дискуссии по поводу голода 1930-х давно уже не удивишь.
© AFP 2019 / Genya SavilovДень памяти жертв голодомора в Киеве
День памяти жертв голодомора в Киеве
© AFP 2019 / Genya Savilov
День памяти жертв голодомора в Киеве
Но теперь репрессии перекидываются и на зарубежье. Первой иностранной жертвой "голодоморного" тоталитаризма может стать канадский историк, лектор Университета Альберты Дугал Макдональд. Его вина заключается в том, что он выложил в закрытой группе фейсбука, ограниченной довольно узким кругом его коллег и студентов, выдержку из своей же статьи по поводу истоков мифа о том, что голод 1930-х был искусственным "геноцидом украинского народа". Никто бы этот пост не заметил, но Украинское студенческое общество университета сделало его достоянием гласности, в ультимативной форме потребовав от вуза принять жесткие меры по отношению к лектору.
Что же такого страшного заявил канадский преподаватель, вызвав бурю эмоций? Он перепостил часть своего небольшого исследования, опубликованного еще в 2015 году в бюллетене Коммунистической партии Канады (марксистско-ленинской), членом которой он является. Основываясь на фактах, Макдональд утверждает, что миф о "геноциде" соорудили гитлеровские нацисты, "чтобы дискредитировать Советский Союз, противника, которого они больше всего опасались". "Нацисты публиковали на первых полосах германских газет статьи, которые затем перепечатывались в реакционной британской прессе", — утверждает канадский лектор.
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В частности, он напоминает, что сведения о миллионах умерших на Украине получили мировое распространение после публикации американской газеты Chicago American в феврале 1935 года (когда голода уже не было). На первой полосе та опубликовала якобы "эксклюзивный репортаж" журналиста Томаса Уокера под заголовком "Шесть миллионов погибло от советского голода". Собственно, с тех пор данное число погибших и фигурирует во многих мифах, распространяемых украинской пропагандой. Причем сомнения вызывают и фотографии, привезенные Уокером, и то, что он вообще бывал на Украине. Во всяком случае, он упоминает там населенные пункты с названиями "Тамбофф" и "Веронеж". Также неоспоримо, что и Уокер, и некоторые другие его коллеги, первыми написавшие в англоязычной прессе о "геноциде украинцев", не раз посещали нацистскую Германию и восхваляли ее вождей.
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкМемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Макдональд на этом основании предполагает, что легенда, как и фальшивые фото, были порождены именно в Германии. Он также напоминает, что скандально известная газета Chicago American принадлежала американскому миллионеру Уильяму Херсту, на протяжении долгих лет превозносившему итальянских фашистов и немецких нацистов, лично встречавшемуся с Гитлером и Геббельсом. По данным Макдональда, именно на этой встрече Херст заключил договор о пиар-продвижении нацистской пропаганды в американских СМИ, результатом чего в том числе и стала первополосная сенсация Уокера о "шести миллионах голодных смертей", которая легла в основу мифа о "геноциде".
Макдональд указывает, что в Британии миф о "геноциде" первым бросилась распространять другая желтая газета — Daily Mail, владелец которой (лорд Ротермер) также был фанатом Муссолини и Гитлера. "Герр Адольф Гитлер, германский канцлер, спас свою страну", — радостно трубила эта газета после "Ночи длинных ножей". Но это не мешало затем многим исследователям ссылаться на материалы подобной прессы по поводу голода в СССР.
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Не секрет и то, что геббельсовская пресса оккупированной Украины раздувала данный миф. А произведения о голоде, которые нацисты активно распространяли в качестве пропаганды, теперь изучают в украинских школах чуть ли не как исторические пособия. К примеру, людоедский роман "Мария" Уласа Самчука, публиковавшийся в нацистской газете "Волынь" в 1941 году, в которой тот же Самчук прославлял Гитлера и радовался "очищению Киева от восточных варваров", описывая трагедию Бабьего Яра.
То есть Макдональд уж точно не преувеличил значение нацистской пропаганды в раздувании масштабов советского голода 1930-х и связанного с ним "геноцидного" мифа. Однако это не мешает организаторам травли канадского лектора. В Университете Альберты проводят акции против него. К кампании даже присоединился премьер-министр провинции Альберта Джейсон Кенни, давший понять, что Макдональд — это "полезный идиот коммунистов", и выразивший возмущение тем, что "некоторые люди в Канаде до сих пор отрицают геноцид".
© РИА Новости / Шурубор / Перейти в фотобанкБабий Яр — место массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения и военнопленных в 1941-1943 годах
Бабий Яр - место массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения и военнопленных в 1941-1943 гг.
© РИА Новости / Шурубор
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Бабий Яр — место массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения и военнопленных в 1941-1943 годах
Квинтэссенцией всех обвинений и нападок на лектора стала статья Ярса Балана, директора Канадского института украинских исследований, под заголовком "Нет альтернативным фактам об украинском голодоморе". По мнению автора, точка в исследованиях причин и масштабов голода уже поставлена, а потому альтернативные выводы просто неприемлемы. И любые попытки указать людям на другие факты, не вписывающиеся в официальную концепцию, приравниваются к "фейковым новостям". При этом не важно, соответствуют эти факты действительности или нет. Альтернатива просто не допускается. Балан приводит список публикаций о голоде, которым следует верить, фактически отрезая возможность для дальнейших научных изысканий. Во всяком случае, если они раскрывают фальсификации украинских историков и пропагандистов.
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Робкие голоса об академической свободе, о необходимости продолжения научных дискуссий тонут в шуме протестов и травле канадского ученого. Трудно сказать, уволят его в итоге или нет. Но не приходится сомневаться, что фанатичные последователи теории "украинского геноцида" создадут Макдональду условия, в которых он не сможет вести нормальную преподавательскую деятельность. Возможно, не только в своем университете, но и в любом другом вузе Канады.
Таким образом, любые научные исследования относительно украинского голода 1930-х годов априори загоняются в подполье уже и на Западе. Если ты не повторяешь заготовленных пропагандистских штампов (как мы видим, порожденных в том числе и геббельсовскими СМИ), тебя затравят, дискредитируют, лишат возможности преподавать. И чем правдивее твои выводы, тем сильнее и мощнее будут тебя травить. Скромный канадский лектор убедился в этом на собственном опыте.
Владимир Вятрович
20 ноября, 17:43Акценты
И людей накормил, и себя не обидел. За что может сесть ВятровичБанкет в честь годовщины голодомора может стать роковым для бывшего "хранителя национальной памяти Украины".
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Голодомор на УкраинеУкраинаМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Голодомор организовали украинцы Хрущев и Косиор из карьеристских соображений, рапортуя о великих успехах в Кремль. А когда Сталин узнал, что начался голод, то отматерил Хрущева и развернул составы с продовольствием назад на Украину.
2 декабря, 08:36
Басня Крылова
2221001
Вообще-то голодомор организовала Украине Грузия... Не по адресу они....😂😂😂
2 декабря, 08:08
Ад Мини
371002
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