Новая угроза. Ученые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ноябре исследователи сообщили, что впервые за двадцать лет обнаружен новый подтип вируса иммунодефицита человека. Пока его выявили только у трех пациентов, но зараженных может быть намного больше — до нескольких сотен человек. Насколько опасен новый вирус и справятся ли с ним имеющиеся сегодня лекарства — в материале РИА Новости.

Как минимум трое уже заражены

Впервые о возможном новом подтипе ВИЧ заговорили в 1983 году, когда в крови пациента из Конго обнаружили вирус, генетически далекий от подтипов H и J. Семь лет спустя такой же нашли у другого больного, тоже гражданина Конго. И только сейчас, изучив вирус, выделенный из биоматериала третьего ВИЧ-инфицированного конголезца, исследователи подтвердили : ранее неизвестная разновидность существует.

"По правилам новый штамм выделяется в подтип, если его находят как минимум у трех человек. Они не должны быть эпидемиологически связаны, чтобы исключить вероятность их заражения друг от друга. Это уже десятый субтип ВИЧ. Не исключено, что в ближайшие пять-десять лет мы опишем новую разновидность. Во-первых, методы диагностики постоянно совершенствуются. Вполне вероятно, что этот подтип существовал всегда, а обнаружили его только сейчас. Во-вторых, вирусы постоянно мутируют и это тоже способствует возникновению подтипов", — объясняет руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев.

Новый субтип обозначили латинской буквой L. Он относится к группе М, типу ВИЧ-1 — наиболее распространенному и опасному. Так, до 80 процентов случаев заражения в России приходится на вирус из этой группы — субтип А. Это связано с тем, что в 1990-е именно он распространялся среди потребителей инъекционных наркотиков. Вероятность же обнаружить россиянина, инфицированного субтипом L, крайне мала.

"Скорее всего, даже в Конго число пациентов с этим штаммом не превышает нескольких сотен человек. Ведь если бы он был более распространен, его бы давно обнаружили и описали", — уточняет эпидемиолог.

Тесты могут не увидеть вирус

Вирус, выделенный из биоматериалов третьего ВИЧ-инфицированного, оказался предковым по отношению к двум предыдущим. Кроме того, в нем не выявили мутаций, которые делали бы его устойчивым к применяемой сегодня терапии. А значит, имеющиеся лекарства должны так же хорошо действовать на L, как и на другие субтипы.

Однако возможны проблемы с диагностикой, предупреждают специалисты. Во-первых, последовательность ДНК этого вируса пока не включена в число референсных геномов — с ними сличают все выделенные штаммы. Во-вторых, современные диагностические тесты могут просто не распознать в крови следы частиц подтипа L.

"Анализы на вирус иммунодефицита человека делятся на серологические и молекулярно-биологические. Первые определяют антигены ВИЧ и используются для выявления зараженных лиц. Вторые измеряют вирусную нагрузку, подсчитывая количество копий РНК ВИЧ в миллилитре плазмы крови. Это для пациентов, которым уже поставлен диагноз "ВИЧ-инфекция". И если серологические тесты достаточно толерантны к генетическим изменениям вируса, то молекулярные к ним более чувствительны. Поэтому нельзя исключать, что тесты дадут неадекватные результаты. Но учитывая, как мало больных инфицировано этим субтипом вируса, это не такая большая проблема. Тем более что диагностика ВИЧ-инфекции постоянно развивается", — подчеркнул Дмитрий Киреев.

ВИЧ под контролем

По словам ученых, описавших субтип L, их открытие позволит лучше разобраться в механизмах образования разновидностей ВИЧ. Это важно для своевременной диагностики и выбора терапии, а также поможет держать под контролем распространение новых штаммов.

Сегодня полностью вылечить человека, инфицированного этим вирусом, нельзя. Большая часть применяемых препаратов не дают вирусу размножаться — мешают ему прикрепляться к клетке-мишени, формировать вирусную ДНК на матрице РНК, встраивать свой геном в клеточный. В результате развитие болезни останавливается. Поэтому пока человек принимает лекарства, он остается клинически здоровым. Но без терапии болезнь сразу вернется.

Впрочем, в мире известно три случая полного выздоровления. В Берлине, Лондоне и Дюссельдорфе больные вошли в стойкую ремиссию после пересадки костного мозга от донора с редкой мутацией в гене CCR5 — доказано, что ее носители невосприимчивы к заражению ВИЧ. Однако эти методы лечения эффективны не для всех, а мутация в гене CCR5 очень редкая. Кроме того, выключение этого гена в ДНК клеток самих ВИЧ-инфицированных пока тоже не дало результатов. Так, в прошлом году китайскому пациенту ввели его собственные кроветворные клетки, в которых с помощью системы CRISPR-Cas9 был разрушен ген CCR5. Они прижились в организме, сформировали разные типы клеток крови, но защитить от вируса не смогли.

Намного больше надежд специалисты возлагают на разработку вакцины от ВИЧ. По словам Дмитрия Киреева, сейчас на разных стадиях клинических испытаний находятся несколько перспективных кандидатов.