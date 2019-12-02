На смену "плетке". Сможет ли СВЧ повторить успех винтовки Драгунова

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Высокая кучность, продуманная эргономика и проверенный временем "трехлинейный" патрон 7,62х54 миллиметра — российские оружейники в 2020-м запустят в серию новейшую снайперскую винтовку Чукавина. Именно ей предстоит заменить винтовку Драгунова, которая по популярности в мире мало уступает автомату Калашникова. Об особенностях и перспективах СВЧ — в материале РИА Новости.

Удобство и компактность

Самозарядку Андрея Чукавина представили широкой публике на форуме "Армия-2017". Новинка вызвала большой интерес. Внешне СВЧ сильно отличается от хорошо узнаваемой винтовки Драгунова. Вместо привычного деревянного ложа — высокопрочный пластик, подогнанный по эргономике.

СВЧ заметно короче: при разложенном прикладе — всего около метра. Вес без прицела — чуть более четырех килограммов. Заявленная дальность стрельбы — до 1200 метров. Конструкторы сделали особый акцент на компактности — сейчас это одно из главных требований силовиков к новым образцам оружия.

Винтовка Чукавина предназначена для марксменов — пехотных снайперов или, как их еще называют, метких стрелков. Как правило, эти бойцы действуют не в одиночку, а в составе подразделения. Их задача — поражать наиболее важные цели, в которые с большой дистанции сложно попасть из автомата. При этом за счет мгновенной перезарядки у марксмена всегда есть возможность быстро подкорректировать огонь.

Меткие стрелки участвуют в городских боях, штурмуют здания или другие укрепления противника. В ограниченном пространстве снайперу часто приходится убирать винтовку за спину и использовать в бою вспомогательное оружие, поэтому компактность здесь особенно ценится.

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по практической стрельбе Андрей Кирисенко, помогавший разрабатывать СВЧ, поделился с РИА Новости впечатлениями от новой винтовки.

"Ее приятно брать в руки, комфортно держать, — говорит он. — Это оружие само по себе располагает к более точному выстрелу из разных позиций — лежа, стоя, с упора, с разных рук, из машины, в "адресе" (ограниченном пространстве. — Прим. ред.). Кроме того, СВЧ можно использовать и как штурмовую винтовку. Отдача мягкая, нет сильного импульса. Это очень важно, потому что когда два равных по уровню подготовки стрелка вступают в дуэль, победит тот, кто окажется быстрее хотя бы на долю секунды. СВЧ стреляет не только точно, но и быстро".

Наследница легенды

Конструктивно винтовка выполнена по гардинной схеме с линейной отдачей. Вдоль корпуса — планка Пикатинни, позволяющая устанавливать любые современные и перспективные прицельные комплексы. К примеру, на СВЧ можно прикрутить дневные, ночные, тепловизионные приборы.

Что касается внутреннего устройства, то винтовке досталась проверенная временем и войнами компоновка Драгунова. Оружейники разработали несколько модификаций под разные патроны. СВЧ способна стрелять классическим "мосинским" 7,62x54 и натовским 7,62x51. Кроме того, создана версия под снайперский калибр .338 Lapua Magnum. Есть планы по выпуску гражданской модификации.

Главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев в беседе с РИА Новости отметил, что заимствование схемы Драгунова — достоинство СВЧ.

"Эта винтовка — преемница и наследница СВД, поскольку ее сердце — узел запирания — взяли у "старшей сестры", — объясняет Дегтярев. — Так же как концепцию затворной группы и газового двигателя, отличающегося только в деталях. Это неплохо, поскольку у СВД этот узел можно назвать решением, близким к гениальному".

Производитель сообщает о высоких точностных характеристиках и хорошей кучности СВЧ: с дистанции сто метров пули ложатся в круг диаметром три сантиметра. Для сравнения, у СВД разброс достигает десяти.

Работа над ошибками

Сейчас винтовка Чукавина проходит комплексные испытания. Параллельно ее продолжают дорабатывать с точки зрения эргономики и повышения надежности.

"Надо дождаться, пока винтовка приобретет законченный облик и подтвердит заявленные характеристики, — считает Дегтярев. — Когда СВЧ запустят в серию и примут на вооружение, ее можно будет сравнить с основным конкурентом — немецкой снайперской полуавтоматической самозарядкой HK417".

Схожего мнения придерживается и Андрей Кирисенко. "Лидером в этом классе, безусловно, остается HK417, которая отличается высокой точностью и надежностью. Но она ужасно дорогая, — сказал он. — Перед нашими конструкторами стояла задача сделать винтовку не хуже, а желательно — превзойти немецкую. И им это удалось. При этом обошлись без копирования — в России своя оружейная школа и традиции".

Кирисенко отметил, что полуавтоматические винтовки в среднем калибре стремительно набирают популярность, вытесняя так называемые болтовки.

"Технологии развились настолько, что по точности, массе и габаритам полуавтоматы дают примерно те же результаты, — подчеркивает эксперт. — При этом есть возможность очень быстро произвести повторный выстрел. Если СВЧ пойдет в серию в том же качестве, что и представленные прототипы, то, безусловно, станет номером один в этом классе".

Как ожидается, главным заказчиком СВЧ выступит Минобороны России, хотя новинкой интересуются и другие силовые структуры. Пора уже приступить к постепенной замене популярной, но быстро устаревающей СВД.

Самозарядная винтовка Драгунова поступила на вооружение Советской армии еще в 1963-м. Она значительно повысила огневую мощь небольших стрелковых подразделений — боец с "плеткой" мог достать цель на расстоянии до 800 метров. У НАТО такого оружия тогда не было — функции марксменов выполняли стрелки с обычными винтовками М-16, оснащенными оптикой. Позже аналоги СВД разработали и на Западе — в частности полуавтоматическую M110, снайперские L129A1 и G28.