Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T08:00+0300
https://ria.ru/20191202/1561752417.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156167/36/1561673643_0:0:2642:1486_1036x0_80_0_0_bb2a0de8ab2830baadb222953c049b35.jpg
РИА Новости

На смену "плетке". Сможет ли СВЧ повторить успех винтовки Драгунова

08:00 02.12.2019
16132
© Алексей НикольскСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
© Алексей Никольск
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Высокая кучность, продуманная эргономика и проверенный временем "трехлинейный" патрон 7,62х54 миллиметра — российские оружейники в 2020-м запустят в серию новейшую снайперскую винтовку Чукавина. Именно ей предстоит заменить винтовку Драгунова, которая по популярности в мире мало уступает автомату Калашникова. Об особенностях и перспективах СВЧ — в материале РИА Новости.

Удобство и компактность

Самозарядку Андрея Чукавина представили широкой публике на форуме "Армия-2017". Новинка вызвала большой интерес. Внешне СВЧ сильно отличается от хорошо узнаваемой винтовки Драгунова. Вместо привычного деревянного ложа — высокопрочный пластик, подогнанный по эргономике.
СВЧ заметно короче: при разложенном прикладе — всего около метра. Вес без прицела — чуть более четырех килограммов. Заявленная дальность стрельбы — до 1200 метров. Конструкторы сделали особый акцент на компактности — сейчас это одно из главных требований силовиков к новым образцам оружия.
Винтовка Чукавина предназначена для марксменов — пехотных снайперов или, как их еще называют, метких стрелков. Как правило, эти бойцы действуют не в одиночку, а в составе подразделения. Их задача — поражать наиболее важные цели, в которые с большой дистанции сложно попасть из автомата. При этом за счет мгновенной перезарядки у марксмена всегда есть возможность быстро подкорректировать огонь.
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
15 октября 2018, 08:00
"Глок" отдыхает". Почему новому российскому пистолету не будет равных
Меткие стрелки участвуют в городских боях, штурмуют здания или другие укрепления противника. В ограниченном пространстве снайперу часто приходится убирать винтовку за спину и использовать в бою вспомогательное оружие, поэтому компактность здесь особенно ценится.
Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по практической стрельбе Андрей Кирисенко, помогавший разрабатывать СВЧ, поделился с РИА Новости впечатлениями от новой винтовки.
"Ее приятно брать в руки, комфортно держать, — говорит он. — Это оружие само по себе располагает к более точному выстрелу из разных позиций — лежа, стоя, с упора, с разных рук, из машины, в "адресе" (ограниченном пространстве. — Прим. ред.). Кроме того, СВЧ можно использовать и как штурмовую винтовку. Отдача мягкая, нет сильного импульса. Это очень важно, потому что когда два равных по уровню подготовки стрелка вступают в дуэль, победит тот, кто окажется быстрее хотя бы на долю секунды. СВЧ стреляет не только точно, но и быстро".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамозарядная винтовка СВЧ
Самозарядная винтовка СВЧ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самозарядная винтовка СВЧ

Наследница легенды

Конструктивно винтовка выполнена по гардинной схеме с линейной отдачей. Вдоль корпуса — планка Пикатинни, позволяющая устанавливать любые современные и перспективные прицельные комплексы. К примеру, на СВЧ можно прикрутить дневные, ночные, тепловизионные приборы.
Что касается внутреннего устройства, то винтовке досталась проверенная временем и войнами компоновка Драгунова. Оружейники разработали несколько модификаций под разные патроны. СВЧ способна стрелять классическим "мосинским" 7,62x54 и натовским 7,62x51. Кроме того, создана версия под снайперский калибр .338 Lapua Magnum. Есть планы по выпуску гражданской модификации.
Автоматы АК-12 и АК-15
18 марта, 08:00
Дайте огня. Почему Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
Главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев в беседе с РИА Новости отметил, что заимствование схемы Драгунова — достоинство СВЧ.
"Эта винтовка — преемница и наследница СВД, поскольку ее сердце — узел запирания — взяли у "старшей сестры", — объясняет Дегтярев. — Так же как концепцию затворной группы и газового двигателя, отличающегося только в деталях. Это неплохо, поскольку у СВД этот узел можно назвать решением, близким к гениальному".
Производитель сообщает о высоких точностных характеристиках и хорошей кучности СВЧ: с дистанции сто метров пули ложатся в круг диаметром три сантиметра. Для сравнения, у СВД разброс достигает десяти.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнайперские винтовки СВД
Снайперские винтовки СВД
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Снайперские винтовки СВД

Работа над ошибками

Сейчас винтовка Чукавина проходит комплексные испытания. Параллельно ее продолжают дорабатывать с точки зрения эргономики и повышения надежности.
"Надо дождаться, пока винтовка приобретет законченный облик и подтвердит заявленные характеристики, — считает Дегтярев. — Когда СВЧ запустят в серию и примут на вооружение, ее можно будет сравнить с основным конкурентом — немецкой снайперской полуавтоматической самозарядкой HK417".
Схожего мнения придерживается и Андрей Кирисенко. "Лидером в этом классе, безусловно, остается HK417, которая отличается высокой точностью и надежностью. Но она ужасно дорогая, — сказал он. — Перед нашими конструкторами стояла задача сделать винтовку не хуже, а желательно — превзойти немецкую. И им это удалось. При этом обошлись без копирования — в России своя оружейная школа и традиции".
Снайперская винтовка МЦ-116 М
4 сентября 2018, 08:00
Пуля не дура. Почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой в мире
Кирисенко отметил, что полуавтоматические винтовки в среднем калибре стремительно набирают популярность, вытесняя так называемые болтовки.
"Технологии развились настолько, что по точности, массе и габаритам полуавтоматы дают примерно те же результаты, — подчеркивает эксперт. — При этом есть возможность очень быстро произвести повторный выстрел. Если СВЧ пойдет в серию в том же качестве, что и представленные прототипы, то, безусловно, станет номером один в этом классе".
Как ожидается, главным заказчиком СВЧ выступит Минобороны России, хотя новинкой интересуются и другие силовые структуры. Пора уже приступить к постепенной замене популярной, но быстро устаревающей СВД.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБойцы движения "Хезболла" на передовых позициях Сирийской арабской армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бойцы движения "Хезболла" на передовых позициях Сирийской арабской армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
Самозарядная винтовка Драгунова поступила на вооружение Советской армии еще в 1963-м. Она значительно повысила огневую мощь небольших стрелковых подразделений — боец с "плеткой" мог достать цель на расстоянии до 800 метров. У НАТО такого оружия тогда не было — функции марксменов выполняли стрелки с обычными винтовками М-16, оснащенными оптикой. Позже аналоги СВД разработали и на Западе — в частности полуавтоматическую M110, снайперские L129A1 и G28.
Винтовка Драгунова до сих пор стоит на вооружении более тридцати стран и остается самым популярным, простым, надежным и дешевым снайперским оружием в мире.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнайперы разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области
Снайпер разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Снайперы разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области
20504235
Обсудить 3
СВЧ-308(винтовка Чукавина)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Рекомендуем
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Опытный тяжёлый танк в музее бронетанковой техники в Кубинке
National Interest оценил советский "супертанк" на случай ядерной войны
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Канадского лектора хотят наказать за отрицание украинского "геноцида"
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Поселок
"Сиротские гетто": расселять нельзя изолировать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
Лента новостейМолния