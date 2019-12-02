"Лучше быть готовым": ученый об экологических вызовах Арктики

Дальнейшее освоение человеком Арктики предполагает не только огромные экономические выгоды, но и существенные экологические угрозы. Об актуальных исследованиях Севера и о проблемах вечной мерзлоты рассказал РИА Новости доцент кафедры моделирования физических процессов и систем Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Виктор Геннадиник.

— Виктор Борисович, в чем преимущества и риски экономического освоения Арктики? Повлияет ли оно на климат на планете?

— Надо сказать, что освоение Арктики и, в первую очередь, севера Западной Сибири неизбежно, поскольку это наиболее доступный регион из тех, что еще не включены в современное мировое хозяйство. К тому же, сейчас наступил период потепления климатического цикла, а, значит, Арктика стала доступнее.

Экологические риски присутствуют всегда, поскольку трудно предвидеть все последствия экономической деятельности. Однако я уверен, что в условиях общественного контроля, пристального внимания к Северу международных экологов, а также государственных разведок, сложно ожидать глобальных проблем и непоправимых ошибок.

Вообще стоит понимать, что экологическая эффективность, например, нефтегазовых компаний намного выше, чем у традиционного природопользования, то есть из расчета на единицу продукции оленевод или рыболов портят природу многократно сильнее, чем нефтянники.

— Ваше исследование зафиксировало увеличение стока рек арктического региона. В чем причина этого явления?

— Рост зимне-весеннего стока может быть следствием одного фактора — увеличения грунтового питания в результате деградации вечной мерзлоты. Виден аномальный рост стока (в 1,5–2 раза) в феврале — апреле, например, в низовьях Лены, причем как в конце прошлого, так и в текущем столетии.

В нашей работе использовались данные многолетних наблюдений Росгидромета, R-ArcticNET и Arctic Great Rivers Observatory Project. Была построена математическая модель, учитывающая типизацию многолетнемерзлых пород, которая отразила зависимость стока от криологических условий, а также показала ускоренную деградацию островной мерзлоты и рост доли прерывистой мерзлоты за счет интенсивного перехода в это состояние участков сплошной мерзлоты.

— Каковы масштабы таяния вечной мерзлоты? Какие климатические угрозы оно несет?

— Деградация вечной мерзлоты — очевидный процесс, скорость которого, впрочем, сложно оценить достаточно надежно. Лед обладает колоссальной теплоемкостью и теплотой плавления, поэтому крайне маловероятно, что мы или наши потомки станем свидетелями исчезновения вечной мерзлоты.

Накопленный в Арктике и Антарктике холод является стабилизатором мирового климата — демпфером колебаний температуры. То, что на Земле в течение миллионов лет существуют примерно одинаковые температурные условия, позволяющие развиваться живому, это следствие наличия больших запасов льда на поверхности планеты.

Деградация мерзлоты ведет к разрушению метановых ловушек и выбросам метана. Метан — чрезвычайно опасный парниковый газ, его вклад в парниковый эффект оценивается в 4-9 %, с каждым годом он растет. Природа атмосферного метана разнообразна: вследствие выбросов метана из мерзлоты его образуется, видимо, меньше, чем выделяется из кишечников коров и других жвачных.

— Как вы оцениваете экономические перспективы добычи метана из гидратов вечной мерзлоты?

— Китай, Япония, Норвегия, Индия, Южная Корея разрабатывают технологии добычи метана из газогидратов, но пока не из вечной мерзлоты, а со дна мирового океана. Полученный метан еще слишком дорог и не выдерживает конкуренции с метаном, добытым традиционными способами.

Популярна теория "метангидратного ружья", согласно которой разложение газогидратов в ходе потепления мирового климата приводит к дальнейшему росту температуры, что ведет к ускорению разложения гидратов и так далее — до температур, опасных для всего живого. Если удастся создать эффективные технологии добычи метана из газогидратов, то это ружье будет разряжено.

Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Таяние вечной мерзлоты.

— Каковы риски для промышленности и населенных пунктов, которые находятся в зоне вечной мерзлоты?

— Мерзлота, оказавшаяся не такой уж и вечной, позволяла возводить тяжелые конструкции на "вентилируемых фундаментах" — сваях, опирающихся на мерзлые грунты, заледеневшие даже летом. С потеплением климата во многих случаях глубина сезонного протаивания возросла настолько, что мерзлая опора сооружений перестала существовать.

Борьба с разрушением фундаментов ведется с помощью мониторинговых систем. Подобные системы разрабатываются и внедряются, например, на Ямале. Они представляют собой датчики, в режиме реального времени передающие данные о температуре вблизи свай.

Изучение механических свойств грунта позволяют делать надежные прогнозы устойчивости и предупреждать возможные опасности. Если возникает необходимость укрепить фундамент, приходится искусственно замораживать грунт под сооружениями. Для этого используются термостабилизирующие системы различных конструкций.

— По вашему мнению, глобальное потепление несет больше вреда или пользы?

— По современным представлениям животные появились на Земле примерно 600 миллионов лет назад. За этот период средняя температура Земли почти всегда была значительно выше, чем сейчас: в среднем - на 5 градусов, в пиковые моменты – на 15. Поэтому вопрос о том, какой климат является естественным для жизни на нашей планете, остается открытым. Маловероятно, что это климат середины 20 века.