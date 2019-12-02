"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Москва и Пекин запустили "Силу Сибири" — трубопровод, который будет прокачивать 38 миллиардов кубометров газа в год от Ковыктинского и Чаяндинского месторождений в китайский Хэйхэ. Впрочем, еще на этапе строительства стало ясно, что динамично развивающейся экономике КНР этого мало, поэтому трубоукладчики "Газпрома" скоро вернутся к работе.

От нашего стола — вашему

Проект "Сила Сибири" — ключевой для новой российской газовой политики. Если раньше в качестве основного рынка сбыта рассматривалась Европа, то сейчас все больше внимания уделяется Азии, в первую очередь — Китаю. Это позволяет не только получать хорошую прибыль, но и активно разрабатывать сибирские месторождения.

В октябре 2012-го Владимир Путин поручил "Газпрому" подготовить проект трубопровода из Якутии в Хабаровск и Владивосток. Газовый холдинг провел конкурс на название, победил вариант "Сила Сибири".

В мае 2014-го "Газпром" подписал с китайской CNPC контракт о поставках 38 миллиардов кубометров топлива в год. Общая сумма на 30 лет — 400 миллиардов долларов.

Предполагалась предоплата в 25 миллиардов — на финансирование строительства "Силы Сибири". Однако "Газпром" в итоге от этого отказался, чтобы не снижать цену на газ.

От Ковыктинского месторождения, расположенного к северо-западу от Байкала, трубопровод ведет к Чаяндинскому месторождению вблизи реки Нижняя Тунгуска, поворачивает на восток и пересекает Амур рядом с Благовещенском. Общая протяженность — больше трех тысяч километров. Выход на полную мощность запланирован на 2025 год. Пока "Газпром" будет отправлять китайским партнерам по десять миллионов кубометров газа в день.

Эксперты отмечают, что для Китая этот трубопровод имеет стратегическое значение, поскольку диверсифицирует поставки. Раньше газ шел только по магистрали Туркмения — Китай, запущенной в 2009 году, а также в виде СПГ.

"Это первый газопровод из России в КНР. Он, с одной стороны, позволит расширить поставки природного газа на наиболее динамично развивающийся в мире рынок, который растет в последние годы двузначными темпами, — рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik. — С другой стороны, Китаю он откроет доступ к стабильным российским трубопроводным поставкам и обеспечит в перспективе растущие нужды. В том числе в регионах, которые в настоящее время вообще не могут получать импортный газ и, соответственно, крайне страдают от большой доли угля в энергетическом балансе".

Большой спрос на природный газ в Китае обусловлен не только высокими темпами экономического развития, но и экологическими проблемами. Дело в том, что подавляющая часть электрогенерирующих предприятий страны работает на угле — отсюда и знаменитый зимний смог в Пекине, а также других крупных городах.

Медные трубы

Объемы промышленного производства в Китае просто колоссальные, и без импорта газа стране никак не обойтись. Россия же — самый удобный партнер. Поэтому эксперты не сомневаются, что "Силой Сибири" дело не ограничится.

Еще год назад на Восточном экономическом форуме Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин поручили специалистам профильных ведомств в кратчайшие сроки согласовать все необходимое для строительства газопровода по западному маршруту "Алтай", который еще называют "Сила Сибири — 2".

По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, эта магистраль увеличит поставки на 30 миллиардов кубометров в год и принесет России за 30 лет более 300 миллиардов долларов.

Однако Китаю и этого мало. По оценкам главы "Газпрома" Алексея Миллера, к 2035-му КНР понадобится от 80 до 110 миллиардов кубометров в год.

Помогут отечественные производители СПГ и Северный морской путь. К 2023 году "Газпром" и "Русгаздобыча" достроят завод "Балтийский СПГ" в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Его проектная мощность — 13 миллионов тонн в год (чуть больше 19 миллиардов кубометров после регазификации).

Еще больше проектов у "Новатэка". Сейчас компания строит завод "Арктик СПГ — 2" на Гыданском полуострове мощностью 19,8 миллиона тонн сжиженного газа в год. Первую линию запустят уже в 2022-м. Интерес Пекина к его продукции очевиден — CNPC принадлежит 20% предприятия.