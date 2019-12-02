Мальтийский саммит 2-3 декабря 1989 года

2-3 декабря 1989 года на острове Мальта состоялась встреча председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего, ознаменовавшая конец холодной войны.

Период с января 1989 года, когда Джордж Буш вступил в должность президента США, до мая 1989 года был ознаменован "паузой" в официальных советско-американских отношениях. Джордж Буш, осознававший стремительное изменение советской политики, пытался создать новую стратегию в отношении СССР.

Американская пресса критиковала новую администрацию, подозревая в намерении прервать тенденцию к улучшению отношений с СССР.

Возникшая "пауза" также беспокоила многих западных лидеров, опасавшихся, что она может привести к охлаждению отношений между двумя странами и будет способствовать укреплению, по их мнению, позиции консервативных сил в СССР.

В мае 1989 года в Москве с официальным визитом побывал государственный секретарь США Джеймс Бейкер. "Пауза" в советско-американских отношениях закончилась, но официальные контакты по линии глав государств не возобновлялись вплоть до Мальтийской встречи.

В июле 1989 года США посетил маршал Сергей Ахромеев, на тот момент военный советник Михаила Горбачева.

В своей книге "Жизнь и реформы" Горбачев вспоминает , что вернувшись из США, Ахромеев передал ему личное письмо Буша, в котором предлагалось провести в декабре 1989 года встречу. Предложение было сугубо конфиденциальным.

Анатолий Черняев, на тот момент помощник Горбачева по международным делам, отмечал, что Буш предложил провести встречу либо в официальной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, либо в его личном загородном доме в Кеннебанкпорте, либо на одном из островов вблизи Испании. Горбачев эти варианты отверг, но согласился встретиться у берегов Мальты, куда должны были подойти советский и американский военные корабли.

Михаил Горбачев с супругой и сопровождающие его лица прилетели на Мальту вечером 1 декабря после официального визита в Италию и Ватикан.

Первоначально планировалось провести две встречи расширенным составом поочередно на советском ракетном крейсере "Слава" и американском крейсере "Белкнап". Однако поднявшийся шторм вынудил провести оба дня саммита на более тяжелом советском круизном лайнере "Максим Горький", который прибыл в район Мальты для обеспечения работы советской делегации.

Всего на Мальте состоялись две больших (по четыре-пять часов) беседы и две более коротких – "один на один".

Первая беседа началась в 10 часов 2 декабря. С советской стороны в ней участвовали: Михаил Горбачев, министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев, помощник генсека по международным вопросам Анатолий Черняев, замминистра иностранных дел Александр Бессмертных, советник генсека по военным делам Сергей Ахромеев, бывший посол в США, советник генсека Анатолий Добрынин.

С американской стороны: Джордж Буш, госсекретарь США Джеймс Бейкер, руководитель аппарата Белого дома Джон Сунуну, советник президента США по нацбезопасности Брент Скоукрофт и др.

Она была посвящена рассмотрению обстановки, сложившейся в мире, и советско-американским отношениям. После приветствия Михаила Горбачева выступил Джордж Буш. Он оценил перестройку, происходящую в СССР, как главное событие, меняющее международную обстановку, и сказал, что администрация и большая часть конгресса США ее поддерживают. Буш заявил, что США радикально меняют свое отношение к Советскому Союзу и далее готовы идти по этому пути. С учетом этого заявления он остановился на конкретных шагах, которые США готовы предпринять.

Советской стороне была предложена отмена поправки Джексона – Вэника в обмен на изменение советского закона об эмиграции. Затем Буш обещал поспособствовать включению СССР в Генеральное соглашение по тарифам и торговле (предшественник Всемирной торговой организации) в качестве наблюдателя.

Джордж Буш также высказался по основным проблемам переговоров о сокращении ядерных и обычных вооружений. Особое внимание уделил подготовке к подписанию в 1990 году соглашения США и СССР о ликвидации химического оружия, а также намерению США решить в течение ближайших двух-трех месяцев наиболее сложные проблемы будущего договора по СНВ. Буш и Бейкер остановились также на проблеме Никарагуа, обострившейся тогда в связи с предстоявшими выборами, и на отношениях США с Кубой.

Михаил Горбачев в первой беседе кратко остановился на изменениях, происходящих в мире, и в связи с этим на динамике советско-американских отношений. Он приветствовал предложения Джорджа Буша о развитии советско-американских экономических отношений. Затем беседа продолжилась в формате "один на один". При разговоре двух лидеров также присутствовали советник президента США по нацбезопасности Скоукрофт и советник Горбачева по международным делам Черняев. Основной обсуждаемой темой стала Восточная Европа. Она затрагивалась и в дальнейшем. Главным итогом мальтийской встречи по этому вопросу был окончательный отход Горбачева от "доктрины Брежнева". Советский лидер заверил в том, что СССР не будет вмешиваться в восточно-европейские дела. Лидеры также побеседовали в неформальной обстановке за обедом.

3 декабря состоялось второе расширенное совещание двух сторон. Первым выступал Горбачев. Он подтвердил, что СССР больше не относится к США как к противнику, но указал на те моменты, которые его беспокоят, например, численность морских вооружений США и положение американских военных баз. Он также коротко проанализировал ход переговоров по стратегическим ядерным и обычным вооружениям и согласился с Бушем, что к середине 1990 года можно будет урегулировать основные разногласия как относительно договора по СНВ между СССР и США, так и в связи с договором о сокращении вооруженных сил в Европе.

Затем участники встречи переключились на тему Европы. Джордж Буш заявил, что американская сторона одобряет объединение Германии, и спросил Горбачева о его видении европейского будущего. Советский генсек ответил, что все изменения в Европе должны в итоге привести к построению общего "европейского дома", а ОВД и НАТО – стать политическими, а не военными блоками. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане.

После окончания второго совещания в расширенном составе главы государств провели встречу с глазу на глаз, в ходе которой обменялись мнениями о положении в Прибалтийских республиках.

По итогам встречи на Мальте не было подписано ни одного документа.

Мальтийскую встречу критически оценивают не только многие исследователи и дипломаты, но и некоторые ее участники. Анализируя итоги этих переговоров, член советской делегации маршал СССР Сергей Ахромеев писал о том, что от них тогда выиграли больше американцы. Встреча и переговоры на Мальте были, по его мнению, первыми, в которых Советский Союз выступал уже с очевидно ослабленными позициями.

По мнению экспертов, мальтийский саммит привел к улучшению советско-американских отношений. Его результатом стало также резкое снижение противостояния в холодной войне. Лидеры двух сверхдержав стали согласовывать свои позиции по важнейшим вопросам мировой политики. Однако снижение конфронтации в значительной мере произошло, как считают эксперты, из-за уступчивости советского лидера.