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РИА Новости

Тур по аутлетам. Бренды в полцены и секретные распродажи

08:00 02.12.2019 (обновлено: 12:21 02.12.2019)
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© Depositphotos / nicoletaionescuДевушка в магазине
Девушка в магазине
© Depositphotos / nicoletaionescu
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Пальто известного бренда за полцены — легко! Ботинки дорогой марки с дисконтом в 70 процентов — конечно! Зимние праздничные распродажи — время скидок, но опытные туристы знают способ сделать шопинг еще более простым и дешевым — пойти в аутлеты. Куда и когда отправиться за выгодными покупками тем, кто проводит каникулы в Австрии, Германии, Италии и Франции, — в материале РИА Новости.

Из трех столиц — в один аутлет

До тех пор пока на витринах магазинов Вены не появятся стикеры Sale или Reduziert (зимой это начало января), самое выгодное место для шопинга — аутлет.
© Depositphotos / BalakateДизайнерский аутлет "Парндорф"
Дизайнерский аутлет Парндорф
© Depositphotos / Balakate
Дизайнерский аутлет "Парндорф"
Крупнейший — Parndorf (Designer Outlet Parndorf) — расположен близко сразу к трем столицам. Из Вены и Братиславы на машине можно добраться за полчаса, из Будапешта — за полтора, рассказывает гид Мария Лобова.
Если на поезде из Вены и Братиславы, то до станции Парндорф, а оттуда — за пять минут на такси.
"Ехали на автобусе от здания Венской оперы менее часа, — говорит Анна Шамахова из Москвы. — Билет в оба конца стоит 15 евро. Купить его нужно заранее онлайн, а при оплате выбрать время отправления". В аутлете посетителям по автобусному билету в пункте сервисного обслуживания Guest Service выдают ваучер на 2,5 евро для оплаты напитка в любом кафе комплекса.
На территории находятся три торговых комплекса: в одном — магазины дорогих брендов, во втором — товары средней ценовой категории, в третьем — вещи и недорогих марок.
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Скидки в аутлете — от 30 до 70 процентов, к концу распродаж дисконт увеличивается. "К скидке в 70 процентов некоторые магазины на часть товаров предоставляют еще 20-процентную, — добавляет Мария Лобова. — Люксовые бренды сбрасывают не более 30 процентов, но в бутики выстраиваются очереди".

За покупками — в конце января

В Берлине сейлы стартуют еще в декабре, но дисконт мал — около четверти от цены. Скидки в 50-70 процентов действуют с 28 января по 11 февраля.
© Depositphotos / gintonБерлинский дизайнерский аутлет
Берлинский дизайнерский аутлет
© Depositphotos / ginton
Берлинский дизайнерский аутлет
Крупнейший аутлет в этой части Германии — Berlin Designer Outlet — находится в пригороде столицы. Там представлены товары 90 брендов.
Общественным транспортом дорога занимает почти час. "На главном вокзале нужно сесть на электричку RE4 в сторону Rathenow раз в 60 минут и выйти на станции Elstal. Дальше на автобусе № 662, — объясняет Александра Абакумова из Санкт-Петербурга. — Первая же остановка — аутлет".
Также туда можно попасть на автобусе А05, который отправляется от станций Zoologischer Garten и Messe Nord.
© Depositphotos / william87Девушки в магазине одежды
Девушки в магазине одежды
© Depositphotos / william87
Девушки в магазине одежды
"В аутлете удается сэкономить примерно 60 процентов, даже больше — с учетом tax free, — уточняет Мария Рыбкина из Москвы. — Чем дороже была вещь, тем больше выгода. Я покупаю там сумки, обувь и верхнюю одежду для всей семьи".
В немецких и австрийских аутлетах воскресенье — выходной.

Заодно и с друзьями увидеться

На Севере Италии сезон скидок продлится с 4 января по 5 марта. Один из самых крупных аутлетов — Serravalle Designer Outle, в городе Serravalle-Scrivia, в 90 километрах от Милана, 130 — от Турина и 50 — от Генуи.
© Depositphotos / izanbarДизайнерский аутлет" Серравалле"
Дизайнерский аутлет Серравалле
© Depositphotos / izanbar
Дизайнерский аутлет" Серравалле"
"В Serravalle представлено примерно 240 брендов — от люксовых до сетевых, цены приемлемые, а еще там приятно встретиться с друзьями. Мы называем это шопинг-променадом, — вводит в курс дела гид по Милану Светлана Марнати. — Многие итальянцы бывают там на выходных, покупают недорогие мелочи, поскольку главная причина поездки — желание побыть на людях".
По ее словам, в период распродаж скидки достигают 50 процентов, бывает и дополнительный дисконт.
В Serravalle ходят автобусы. Стоимость проезда из Милана — 20 евро, остановки — на площади Duomo, Центральном вокзале и Corso Buenos Aires. На поезде из близлежащих городов нужно выходить на станциях Аркуата-Скривия, Серравалле Скривия и Нови-Лигуре, дальше — на шаттле.
В отличие от немецких и австрийских, итальянские аутлеты работают без выходных.

Секретная неделя распродаж

"Вопрос, где лучше всего делать покупки в столице Франции, такой же популярный, как и где вкусно поесть, что посмотреть", — признается гид по Парижу Ирина Бюшон.
© Depositphotos / DingaLTОгромный торговый центр
Огромный торговый центр
© Depositphotos / DingaLT
Огромный торговый центр
Самый большой аутлет в районе Парижа — Vallee Outlet Shopping Village, недалеко от Диснейленда. Там более 100 марок одежды. Рядом с шопинг-центром — станция электричек RER линии А — Gare de Val d’Europe.
Зимние распродажи в столице Франции пройдут с 9 января по 4 февраля. "Цены на вещи в аутлете упадут процентов на 70, — сообщила Ирина Бюшон. — Покупателей очень много, в каждом магазине очереди на 20, а то и 40 минут".
Для постоянных посетителей перед сезоном распродаж магазины проводят неделю avant-première: цены на товары уже снижены, но есть все размеры и нет толпы людей. Пускают туда только по приглашению, уточняет Ирина Бюшон.

Шопинг вместо сиесты

В Барселоне с 7 января по 6 марта витрины практически всех магазинов будут оклеены стикерами rebajas ("скидки") и oferta ("специальное предложение"). По такому случаю продавцы тут жертвуют даже сиестой.
© Depositphotos / riderfootТорговый центр в Ла Рока, Барселона
Торговый центр в Ла Рока, Барселона
© Depositphotos / riderfoot
Торговый центр в Ла Рока, Барселона
Крупнейший аутлет в стране — La Roca Village, в 38 километрах от Барселоны. Там более 400 магазинов, а также турофисы, рестораны, детские площадки, кафе, кинотеатр, боулинг, парк развлечений и даже гостиница для домашних питомцев.
"Можно купить вещи из коллекций полугодовой давности с дисконтом в 70 процентов", — уверяет гид в Барселоне Вадим Gerald.
Автобус — самый простой для туриста способ добраться до аутлета. Например, от остановки на Carrer de Casp каждые два часа отправляется № 34. Стоимость билета — 12 евро в оба конца. Летом в аутлет ходят еще и шаттлы из курортных городов.

Не забудьте про tax free

Покупая вещь за границей, в том числе и в аутлете, нужно попросить продавцов оформить tax free. При вылете из страны вам вернут часть уплаченных налогов.
Сумма возврата зависит от НДС, включенного в цену товара, минимальной стоимости покупки, с которой возвращают налог, и процентов оператора-посредника.
Девушка с покупками
7 сентября 2018, 08:00Туризм
Tax free для шопоголика. Как вернуть деньги за зарубежные покупки
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