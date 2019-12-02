Как Элтон Джон был в Москве на футболе и пел в ресторане

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Павел Сурков. В США готовится к выпуску концертный альбом Элтона Джона "Live From Moscow" — запись выступлений музыканта во время гастролей в СССР в 1979 году. В Европе пластинка появилась раньше и быстро стала бестселлером. Почему сэр Элтон через 40 лет решил удариться в ностальгию и что те концерты значили для него и для нас — в материале РИА Новости.

Без скандалов или без брюк

Конец семидесятых. Отношения между СССР и "загнивающим Западом" перешли в категорию временного, но перспективного потепления. Страна готовится принимать Олимпийские игры, в Москве уже побывали Boney M.

В те годы Элтон Джон — просто хитмейкер, не связанный с какими-либо скандалами. В его песнях не было ни малейшего политического подтекста, и Министерство культуры разрешило ему выступить в Москве и Ленинграде.

Параллельно рассматривали вопрос о гастролях еще одной рок-звезды: знаменитой американской группы Fleetwood Mac, чья пластинка "Rumours" и по сей день считается одной из главных в 70-х. Но, увы, на видеозаписи, которая оказалась у советских чиновников, барабанщик Мик Флитвуд сидел за ударной установкой не в брюках, а в трусах. Это послужило основанием для отказа — Fleetwood Mac до сих пор до наших краев так и не добрались.

Элтон Джон и футбольные фанаты

Джон приехал в Советский Союз не в одиночку, а с перкуссионистом Рэм Купером и помощниками во главе с матерью музыканта. Группа была такой большой, что ни в одной из московских гостиниц просто не нашлось столько свободных номеров. Сначала Элтона разместили в "Национале", а остальных — в "Метрополе", потом все-таки удалось всех поселить в одном отеле.

© AP Photo / Boris Yurchenko Встреча английского рок-певца, композитора, пианиста Элтона Джона на вокзале в Москве. 1979 год © AP Photo / Boris Yurchenko Встреча английского рок-певца, композитора, пианиста Элтона Джона на вокзале в Москве. 1979 год

В туре Элтона сопровождал оператор: из отснятого материала сделали документальный фильм To Russia With Elton. На кадрах видно, что с музыкантом не было охраны. Вот он гуляет по Красной площади, по Петергофу, а еще — сидит на трибуне во время футбольного матча ЦСКА — "Динамо" (Минск). Страстный любитель спорта, Элтон остался особенно доволен тем, что на стадионе его не узнали. Для футбольных болельщиков знаменитый рокер был просто чудаковатым иностранцем в яркой кепочке. Единственным местом, где на Элтона буквально набросились поклонники, оказался Эрмитаж: ему даже пришлось уйти из музея.

© AP Photo / Boris Yurchenko Элтон Джон с матерью на территории Московского Кремля. 1979 год © AP Photo / Boris Yurchenko Элтон Джон с матерью на территории Московского Кремля. 1979 год

Естественно, за Элтоном постоянно наблюдали сотрудники КГБ, но сам музыкант потом вспоминал, что они особо не мешали. С одним из них Джон как-то вечером даже выпил в гостиничном ресторане, причем рокер довольно быстро перепил нового приятеля. Тот уснул, и, как говорил потом Элтон, "я мог бы просто сбежать от него и делать что хочу — но зачем?"

Треть зарплаты инженера

© AP Photo / Boris Yurchenko Английский рок-певец Элтон Джон раздает автографы после концерта в Москве. 1979 год © AP Photo / Boris Yurchenko Английский рок-певец Элтон Джон раздает автографы после концерта в Москве. 1979 год

Достать билеты в концертный зал "Россия" на Элтона Джона, конечно, было непросто. Большинство мест предназначалось партийной номенклатуре, обычным фанатам — галерка.

Чуть проще было в Ленинграде — там местных бюрократов было существенно меньше, но все портили перекупщики, которые перепродавали билеты по 50 рублей — треть зарплаты советского инженера! Но пустых мест все равно не было: абсолютный sold out, как сказали бы сейчас.

© РИА Новости / Борис Бабанов Элтон Джон во время выступления на концерте в Москве. 1979 год © РИА Новости / Борис Бабанов Элтон Джон во время выступления на концерте в Москве. 1979 год

В обеих столицах состоялся полноценный сольный концерт: никакой аккомпанирующей группы — на сцене Элтон со своими главными хитами, рояль, синтезатор и перкуссия Рэя Купера.

Некоторые зрители не очень поняли, зачем он то стучит по барабанчикам, то звенит колокольчиками или вообще колотит в гонг. А перед ними был музыкант не меньшего калибра, чем сам Элтон, — игравший с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом и не только.

Раскачали "Чайку"

© AP Photo / Boris Yurchenko Элтон Джон в московском аэропорту Шереметьево. 1979 год © AP Photo / Boris Yurchenko Элтон Джон в московском аэропорту Шереметьево. 1979 год

Документальные съемки сохранили еще одно — незапланированное — выступление Элтона. Когда его привели в один из советских ресторанов, музыкант поднялся на сцену и отыграл несколько композиций. Обычный, "свой" парень — этот имидж был органичен для Элтона конца 70-х, и он чрезвычайно далек от его сегодняшнего образа звезды, сэра Элтона Джона.