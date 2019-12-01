Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Соосновательница модного издания Buro 24/7, предпринимательница Соосновательница модного издания Buro 24/7, предпринимательница Мирослава Дума страдает от редкого заболевания легких. Об этом она рассказала в инстаграме.

Болезнь, связанную с иммунной системой, обнаружили у предпринимательницы на ранней стадии в этом году. Врачи сказали, что ей осталось жить семь месяцев. По словам Думы, "годы самокритики и сомнений в себе, стресса, диет" подорвали ее иммунитет и привели к тому, что она "смертельно заболела".

При этом предпринимательница призналась, что последние несколько месяцев стали для нее самыми счастливыми за всю жизнь.

"Я вдруг перестала заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. <…> Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день", — говорится в записи.

Дума отметила, что сейчас успех для нее измеряется не внешними показателями, а собственным здоровьем и благополучием близких.

"Он измеряется тем, каким способом я вношу свой вклад в этот мир", — добавила она.

Дума не уточнила, насколько ей помогло лечение и в каком она сейчас состоянии.