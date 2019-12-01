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Религия и мировоззрение
2019-12-01T23:18+0300
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РИА Новости

СМИ сообщили о 14 погибших при атаке на церковь в Буркина-Фасо

23:18 01.12.2019
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения неизвестных на протестантскую церковь на востоке Буркина-Фасо, сообщает местный портал Infowacat со ссылкой на источники в региональной службе безопасности.
Сообщается, что группа вооруженных людей ворвалась в церковь в коммуне Футури в воскресенье во время службы и устроила стрельбу.
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Кроме того, неизвестные атаковали позиции сил обороны в том же районе, где расположена церковь, и убили троих военнослужащих.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБуркина-ФасорелигияВ мире
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