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РИА Новости

Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"

22:33 01.12.2019 (обновлено: 04:39 02.12.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкий таблоид Bild.
Как сообщает издание со ссылкой на источники в американском сенате, противники строительства трубопровода планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.
Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. По данным Bild, под санкции может попасть швейцарская Allseas, занимающаяся укладкой подводных трубопроводов и кабелей, и ряд немецких компаний — партнеров "Газпрома". Ввести ограничения планируют до католического Рождества.
Пойти таким путем авторов проекта заставляют крайне сжатые сроки, пишет издание. Строительство "Северного потока — 2" должно завершиться уже через три месяца, что недостаточно для разработки полноценного законопроекта о санкциях против европейских компаний — участниц проекта.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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"Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого", — цитирует немецкий таблоид своего источника в американском сенате.
Информацию о подготовке санкций подтвердил глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Общая стоимость строительства газопровода — 9,5 миллиарда евро.
В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Против строительства трубопровода выступают Польша, Латвия, Литва и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. По словам критиков, "Северный поток — 2" — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер исключительно экономический, а целью называли повышение энергетической безопасности Европы.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток — 2Джим РишГазпромКонгресс СШАГерманияРоссияСШАВ мире
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А наши чем лучше? Строят в России экономику по их либеральным учебникам и методичкам 70-х годов да по советам Чикагских мальчиков,.
1 декабря, 23:17
ccomissarkattani
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1 декабря, 22:44
Светлана Васильчева
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