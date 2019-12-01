Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"

Как сообщает издание со ссылкой на источники в американском сенате , противники строительства трубопровода планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. По данным Bild, под санкции может попасть швейцарская Allseas, занимающаяся укладкой подводных трубопроводов и кабелей, и ряд немецких компаний — партнеров " Газпрома ". Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Пойти таким путем авторов проекта заставляют крайне сжатые сроки, пишет издание. Строительство "Северного потока — 2" должно завершиться уже через три месяца, что недостаточно для разработки полноценного законопроекта о санкциях против европейских компаний — участниц проекта.

"Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого", — цитирует немецкий таблоид своего источника в американском сенате.

Информацию о подготовке санкций подтвердил глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Общая стоимость строительства газопровода — 9,5 миллиарда евро.

В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.