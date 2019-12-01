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РИА Новости

Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 24

22:14 01.12.2019 (обновлено: 22:41 01.12.2019)
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© AFP 2019 / Fethi BelaidДТП с туристическим автобусом в Тунисе
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
© AFP 2019 / Fethi Belaid
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе, в которой в основном пострадали школьники и студенты, возросло до 24 человек, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на МВД Туниса.
По дороге в город Айн Дарахим автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, большинство из них - школьники и студенты. Россиян в автобусе не было.
Президент Туниса Кейс Саид и премьер-министр Юсиф Шахид побывали на месте катастрофы. В то же время совет народных депутатов (парламент) Туниса выпустил заявление о запросе к МВД и Минздраву о необходимости держать на контроле спасательную операцию и предоставление материальной и психологической помощи семьям жертв аварии. После этого Минздрав объявил о национальной кампании по сдаче крови для пострадавших.
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