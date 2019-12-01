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РИА Новости

Оппозиция в Грузии анонсировала начало митингов в регионах страны

21:54 01.12.2019 (обновлено: 22:03 01.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 1 дек – РИА Новости. Объединённая оппозиция Грузии, которая требует от властей изменений в избирательной системе, объявила об акциях протеста в регионах страны, которые начнутся на следующей неделе, заявил один из ее лидеров Георгий Вашадзе.

"Со следующей недели начнутся акции в регионах, с города Кутаиси. В пятницу, в 14.00 (13.00 мск) пройдет масштабное шествие в городе, затем перейдем в другие регионы", —
заявил Вашадзе журналистам.

По его словам, до начала акций в регионе оппозиционеры вновь попытаются пикетировать парламент в Тбилиси. Две попытки блокирования оппозиционерами законодательного органа ранее разогнал спецназ.
На днях представители оппозиции и властей провели встречу при участии зарубежных послов. Оппозиционеры заявили, что диалог не дал результатов, и анонсировали продолжение митингов. На переговорах рассматривался вопрос избирательной системы в Грузии. Оппозиционеры начали перманентные акции протеста в центре Тбилиси после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по переходу на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.
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Георгий ВашадзеПротесты в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
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