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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-01T22:51+0300
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РИА Новости

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы

21:45 01.12.2019 (обновлено: 22:51 01.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой "Исламское государство"* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018
Военнослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой Исламское государство* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сирийские системы ПВО отразили атаку беспилотников террористов в районе аэропорта Хамы, сообщает госагентство SANA.
Подробности пока не приводятся.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
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