В посольстве России в Лондоне ответили на заметку главы МИД Британии

Ранее министр опубликовал в газете Sunday Telegraph заметку "Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы премьер-министром стал Корбин".

"Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной "российской угрозы". Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне. На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут", - заявили в посольстве.

Как отметили в дипмиссии, "британским политикам прекрасно известно, что России вовсе не требуется "противостоять"". "С ней можно сотрудничать, и мы убеждены, что именно это отвечало бы истинным интересам Великобритании", - говорится в заявлении.

По мнению российских дипломатов, одним из направлений сотрудничества могла бы быть борьба с терроризмом. "Вызывает удивление, что вместо этого трагедию на Лондонском мосту Доминик Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России. Дальнейшие оценки оставим британским избирателям", - подчеркнули в посольстве.

Нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.