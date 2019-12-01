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РИА Новости

В посольстве России в Лондоне ответили на заметку главы МИД Британии

21:42 01.12.2019 (обновлено: 04:28 02.12.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб манипулирует темой "российской угрозы" перед всеобщими выборами в стране, которые запланированы на 12 декабря, заявили в посольстве России в Лондоне.
Ранее министр опубликовал в газете Sunday Telegraph заметку "Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы премьер-министром стал Корбин".
"Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной "российской угрозы". Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне. На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут", - заявили в посольстве.
Как отметили в дипмиссии, "британским политикам прекрасно известно, что России вовсе не требуется "противостоять"". "С ней можно сотрудничать, и мы убеждены, что именно это отвечало бы истинным интересам Великобритании", - говорится в заявлении.
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Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии"
По мнению российских дипломатов, одним из направлений сотрудничества могла бы быть борьба с терроризмом. "Вызывает удивление, что вместо этого трагедию на Лондонском мосту Доминик Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России. Дальнейшие оценки оставим британским избирателям", - подчеркнули в посольстве.
Нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Доминик РаабПосольство России в ВеликобританииФорин-офисЛондонРоссияВ мире
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