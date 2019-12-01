Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД

Отмечается, что епархия сожалеет о безвременной кончине священника и выражает соболезнования родным и близким покойного, прихожанам храма святителя Николая Чудотворца, где в последние годы отец Сергий нес послушание настоятеля, а также игумену и братии Свято-Троицкого монастыря Рязани, насельником которого он являлся. Отпевание и похороны священника пройдут во вторник, 3 декабря.

В конце ноября в социальных сетях появилось видео, на котором священник нарушает правила дорожного движения, о чем написали многие СМИ. На видео батюшка в рясе садится за руль припаркованного на остановке, прямо на тротуаре, кроссовера и выезжает на дорогу по "встречке", пересекая пешеходный переход, на котором горит "зеленый". После резонанса в СМИ епархия заявила о "запрещении иеромонаха Сергия в священнослужении вплоть до праздника Рождества Христова". При этом отмечалось, что члены Епархиального совета выслушали аргументы батюшки и "сочли их несостоятельными и не оправдывающими совершенный поступок".