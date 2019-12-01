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Религия и мировоззрение
2019-12-01T22:03+0300
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РИА Новости

Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД

22:03 01.12.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи в церкви
Распятие и свечи в церкви
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Рязанская епархия сообщила о смерти иеромонаха Сергия (Маркина), ранее отстраненного от служения до Рождества за парковку своего кроссовера на тротуаре и езду по "встречке".
"В воскресенье утром, 1 декабря, скончался клирик Рязанской епархии иеромонах Сергий (Маркин). Об этом сообщил сын священника. Причины смерти в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что епархия сожалеет о безвременной кончине священника и выражает соболезнования родным и близким покойного, прихожанам храма святителя Николая Чудотворца, где в последние годы отец Сергий нес послушание настоятеля, а также игумену и братии Свято-Троицкого монастыря Рязани, насельником которого он являлся. Отпевание и похороны священника пройдут во вторник, 3 декабря.
В конце ноября в социальных сетях появилось видео, на котором священник нарушает правила дорожного движения, о чем написали многие СМИ. На видео батюшка в рясе садится за руль припаркованного на остановке, прямо на тротуаре, кроссовера и выезжает на дорогу по "встречке", пересекая пешеходный переход, на котором горит "зеленый". После резонанса в СМИ епархия заявила о "запрещении иеромонаха Сергия в священнослужении вплоть до праздника Рождества Христова". При этом отмечалось, что члены Епархиального совета выслушали аргументы батюшки и "сочли их несостоятельными и не оправдывающими совершенный поступок".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРязаньрелигияОбщество
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