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РИА Новости

В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства

21:06 01.12.2019
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© REUTERS / Alaa al-MarjaniПротестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
© REUTERS / Alaa al-Marjani
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Демонстранты во второй раз за неделю подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака, сообщает иракское агентство Shafaq.
Ранее в среду демонстранты подожгли здание, в результате столкновений между силовиками и протестующими около консульства пострадали более 100 человек. Тегеран выразил Багдаду протест в этой связи, глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким принес извинения своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу.
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По сообщению агентства, в воскресенье вечером демонстранты снова подожгли здание иранского консульства.
Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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