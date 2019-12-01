В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате чего погиб ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

"За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев", — отмечается в сообщении.

Сам депутат подтвердил ТСН, что во время стрельбы был убит его сын. "Других подробностей Соболев не захотел рассказывать", — говорится в сообщении.