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РИА Новости

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

21:02 01.12.2019 (обновлено: 02:07 02.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Неизвестный в Киеве стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщается в воскресенье на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН).
Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате чего погиб ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

"За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев", — отмечается в сообщении.

Сам депутат подтвердил ТСН, что во время стрельбы был убит его сын. "Других подробностей Соболев не захотел рассказывать", — говорится в сообщении.
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