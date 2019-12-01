В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее рейсовый автобус упал с моста через реку Куэнгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Еще 21 пассажир получил ранения.
В списке погибших числятся:
—Кубасов С. С. (город Чита);
—Хлызов В. Г. (поселок Сретенск);
—Баранов Ю. Б. (поселок Сретенск);
—Бобров В. А. (поселок Сретенск);
—Астафьев В. М. (поселок Сретенск);
—Джарелгапов Е. А. (поселок Сретенск);
—Воробьева И. Н. (село Усть-Наринзор);
—Воробьев О. В. (село Усть-Наринзор);
—Воробьева В. В. (село Усть-Наринзор);
—Тонких Е. Е. (село Молодовск);
—Пестерева Ж. М. (село Ломы);
—Горколенко Е. И. (село Ломы);
—Коновалов К. А. (село Ломы);
—Лыков И. В. (село Алия);
—Шадрин Л. А. (село Фирсово).
Тела находятся в морге поселка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.