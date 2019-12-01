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РИА Новости

В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

20:56 01.12.2019 (обновлено: 21:16 01.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее рейсовый автобус упал с моста через реку Куэнгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Еще 21 пассажир получил ранения.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Нерчинскую районную больницу
Вчера, 20:21
Глава Забайкалья призвал жителей региона поддержать пострадавших в ДТП
В списке погибших числятся:
Кубасов С. С. (город Чита);
Хлызов В. Г. (поселок Сретенск);
Баранов Ю. Б. (поселок Сретенск);
Бобров В. А. (поселок Сретенск);
Астафьев В. М. (поселок Сретенск);
Джарелгапов Е. А. (поселок Сретенск);
Воробьева И. Н. (село Усть-Наринзор);
Воробьев О. В. (село Усть-Наринзор);
Воробьева В. В. (село Усть-Наринзор);
Тонких Е. Е. (село Молодовск);
Пестерева Ж. М. (село Ломы);
Горколенко Е. И. (село Ломы);
Коновалов К. А. (село Ломы);
Лыков И. В. (село Алия);
Шадрин Л. А. (село Фирсово).
Тела находятся в морге поселка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.
8332011035
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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