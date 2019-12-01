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РИА Новости

Диетолог рассказала, как не потолстеть во время новогодних праздников

20:49 01.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Чтобы не потолстеть во время праздников, можно заменить традиционные новогодние угощения более полезными аналогами. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в комментарии "Вечерней Москве".
По ее словам, весь вред праздничного ужина заключается в том, что он состоит из многокомпонентных блюд, при этом жирных, соленых, сладких. Врач отметила, что за праздничным столом многие едят полноценные порции сразу нескольких блюд, что создает трудности для пищеварительной системы.
Соломатина порекомендовала заменять вредные ингредиенты в любимых блюдах полезными. В частности, в салат "Оливье" она посоветовала положить больше яичного белка и меньше желтка, вместо картофеля использовать топинамбур, а колбасу заменить куриной грудкой.
"Майонез получится приготовить самостоятельно. Для это понадобится нежирный йогурт, сметана, уксус, горчица, лимонный сок, перец и пряности", — добавила врач.
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Кроме того, она посоветовала готовить больше легких овощных и фруктовых закусок и салатов, для которых не требуются жирные соусы.
Холодец и студень Соломатина посоветовала заменить заливной рыбой.
"В студне больше мяса, а в холодце — желе. Но оба блюда одинаково калорийны", — пояснила диетолог.
Специалист уделила внимание и мясу "по-французски", без которого не представляют новогодний стол многие россияне.
"Заменяем свинину мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку", — посоветовала врач. По ее словам, это блюдо порадует и вкусом, и пользой для здоровья.
Диетолог напомнила, что можно набрать лишний вес из-за любви к десертам. Однако совсем от них отказываться в праздники не нужно. Вместо этого врач посоветовала убрать со стола кремовые торты, заменив их йогуртовыми. Она также одобрила для праздничного меню мороженое, сорбеты и фруктовые салаты.
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Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
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