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РИА Новости

Полиция назвала имя второй жертвы нападения у Лондонского моста

20:45 01.12.2019
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© РИА НовостиОбстановка в Лондоне
Обстановка в Лондоне
© РИА Новости
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Второй жертвой инцидента у Лондонского моста в пятницу стала 23-летняя выпускница Кембриджского университета британка Саския Джонс, сообщила в воскресенье полиция Лондона.
Также полиция подтвердила имя первой жертвы атаки – это был 25-летний выпускник Кембриджа Джек Мерритт.
Обстановка в Лондоне
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"Мужчина и женщина, которые погибли в результате террористической атаки около Лондонского моста в пятницу, формально идентифицированы как Джек Мерритт, 25, из Коттенэма и Саския Джонс, 23, из Стратфорда-на-Эйвоне", - говорится в заявлении полиции.
Оба погибших были выпускниками Кембриджского университета и являлись участниками университетской образовательной программы Learning Together Института криминологи. На встрече выпускников этой программы в пятницу и произошло нападение. Присутствовавшие попытались остановить преступника, которого впоследствии застрелили полицейские.
Нападение с ножом на мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
30 ноября, 21:44
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030430
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Инцидент у Лондонского мостаЛондонВ мире
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