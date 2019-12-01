Полиция назвала имя второй жертвы нападения у Лондонского моста

"Мужчина и женщина, которые погибли в результате террористической атаки около Лондонского моста в пятницу, формально идентифицированы как Джек Мерритт, 25, из Коттенэма и Саския Джонс, 23, из Стратфорда-на-Эйвоне", - говорится в заявлении полиции.

Оба погибших были выпускниками Кембриджского университета и являлись участниками университетской образовательной программы Learning Together Института криминологи. На встрече выпускников этой программы в пятницу и произошло нападение. Присутствовавшие попытались остановить преступника, которого впоследствии застрелили полицейские.

Нападение с ножом на мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.