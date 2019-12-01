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РИА Новости

Глава Забайкалья призвал жителей региона поддержать пострадавших в ДТП

20:21 01.12.2019 (обновлено: 03:10 02.12.2019)
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© Фото : Официальный портал Забайкальского краяГубернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Нерчинскую районную больницу
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Нерчинскую районную больницу
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, который слетел с моста в Сретенском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее сообщалось, что в аварии, которая случилась днём 1 декабря на мосту через реку Куэнга, погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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"Дорогие забайкальцы, у нас в крае произошло горестное событие – автобус Сретенск – Чита слетел с моста, перевернулся и упал... Правительством края будет оказана помощь, поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял", – сказал Осипов.
Он также призвал жителей помочь жертвам трагедии и их родным, в том числе психологически.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеАлександр ОсиповЗабайкальский крайПроисшествия
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