Глава Забайкалья призвал жителей региона поддержать пострадавших в ДТП

Ранее сообщалось, что в аварии, которая случилась днём 1 декабря на мосту через реку Куэнга, погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

"Дорогие забайкальцы, у нас в крае произошло горестное событие – автобус Сретенск – Чита слетел с моста, перевернулся и упал... Правительством края будет оказана помощь, поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял", – сказал Осипов.