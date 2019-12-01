Россияне не пострадали в ДТП в Тунисе, сообщили в посольстве

"По предварительным данным, полученным от местных компетентных органов, в результате ДТП, произошедшего 1 декабря в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуба), среди погибших и пострадавших российские граждане не имеются", — сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.

Ранее МВД Туниса сообщило, что 22 человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом. Согласно заявлению ведомства, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека. Сообщается, что автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств. Автобус следовал в направлении города Айн Дарахим, инцидент произошел в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа на севере страны.