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РИА Новости

Россияне не пострадали в ДТП в Тунисе, сообщили в посольстве

20:19 01.12.2019 (обновлено: 22:04 01.12.2019)
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© AFP 2019 / Fethi Belaid ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
© AFP 2019 / Fethi Belaid
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Россиян, по предварительным данным, нет среди пострадавших в крупном ДТП в Тунисе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"По предварительным данным, полученным от местных компетентных органов, в результате ДТП, произошедшего 1 декабря в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуба), среди погибших и пострадавших российские граждане не имеются", — сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.
Ранее МВД Туниса сообщило, что 22 человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом. Согласно заявлению ведомства, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека. Сообщается, что автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств. Автобус следовал в направлении города Айн Дарахим, инцидент произошел в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа на севере страны.
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