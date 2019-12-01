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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

20:12 01.12.2019 (обновлено: 21:48 01.12.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Полиция в Гонконге разгоняет протестующих слезоточивым газом после того, как санкционированная демонстрация переросла в многочисленные акты насилия и вандализма в нескольких районах города.

"Начиная с вечера участники протестов блокировали дороги и нанесли серьезный ущерб в районе Вампоа, некоторые из них напали на прохожего вблизи улицы Ман-Тай, создали угрозу для общественного порядка и безопасности," — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что участники протестов "бросали в полицейских кирпичи, серьезно угрожая их личной безопасности". Они также разгромили несколько магазинов и кафе, размахивая американскими флагами и выкрикивая лозунг "Гонконгцы, возьмите реванш".
Как пишет South China Morning Post, в районе Мон-Кок полиция задержала нескольких человек.
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Ранее в туристическом районе Чимсачей собрались десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, преимущественно одетых в черное. Неделю назад сторонники демократической оппозиции получили абсолютное большинство на состоявшихся местных выборах.
Участники воскресного протеста, получившего в соцсетях название "Никогда не забывай", хотят напомнить людям, что, несмотря на результаты выборов, борьба еще не окончена и что лозунг "пять требований, ни одним меньше" все еще актуален.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки и в начале октября законопроект полностью отозвали. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошло свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
Применение газа вызывает все большее беспокойство жителей Гонконга из-за его влияния на здоровье. Несколько сотен человек даже вышли на протест против его применения, однако полиция использовала газ уже через несколько часов после демонстрации.
Другая демонстрация под названием "Спасибо, США", также одобренная властями, прошла у здания американского генконсульства, куда пришли жители города, чтобы выразить свою благодарность за принятие закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге".
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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