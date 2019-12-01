Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

"В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились", — объяснил Нечаев.

Речь идет об обесценившихся в ходе "шоковой терапии" сбережениях россиян в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992-го. Люди, которые их имели, до сих пор не могут получить компенсации.