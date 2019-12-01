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РИА Новости

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

19:40 01.12.2019 (обновлено: 21:19 01.12.2019)
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© РИА Новости / Юрий Простяков / Перейти в фотобанкСоветские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
© РИА Новости / Юрий Простяков
Перейти в фотобанк
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег. Об этом он сообщил Ura.ru.
По его словам, в последние годы существования Советского Союза деньги печатались "без всякой меры", а предприятия их обналичивали через кооперативы для выдачи зарплат.
"В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились", — объяснил Нечаев.
Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги. Авен также выразил мнение, что решение либералов-реформаторов не расплачиваться с населением по вкладам было ошибкой.
Сберегательная книжка Сбербанка РФ
20 ноября, 15:35
Госдума перенесла еще на год полную компенсацию советских вкладов
Речь идет об обесценившихся в ходе "шоковой терапии" сбережениях россиян в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992-го. Люди, которые их имели, до сих пор не могут получить компенсации.
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Андрей НечаевПетр АвенРоссияСССРОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Не договаривают, врут. Инфляция 90-х была в зашкале, штормом смыло все деньги в унитаз либеразма. Валить всё на СССР - подлость.
1 декабря, 21:25
АБАлександр Бардашев
2810005
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