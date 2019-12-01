На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

"На платформе "Тимирязевская" МЦД на рельсы упала девушка, она погибла", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тело девушки уже извлечено на платформу. Ожидается прибытие следственно-оперативной группы для выяснения обстоятельств происшествия.