На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Девушка погибла после падения на рельсы на платформе "Тимирязевская" МЦД на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На платформе "Тимирязевская" МЦД на рельсы упала девушка, она погибла", — сказал собеседник агентства.
По его словам, тело девушки уже извлечено на платформу. Ожидается прибытие следственно-оперативной группы для выяснения обстоятельств происшествия.
Центральная пригородная пассажирская компания сообщила, что поезда не ходили на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы от Лобни. В настоящее время движение восстановлено.
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