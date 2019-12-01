В "Трезвой России" оценили статью о победе России над алкоголизмом

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Говорить о полной победе над алкоголизмом в России пока рано, однако популяризация здорового образа жизни среди молодежи и запрет рекламы алкоголя в СМИ действительно помогли в борьбе с пагубными привычками, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава организации Султан Хамзаев. Говорить о полной победе над алкоголизмом в России пока рано, однако популяризация здорового образа жизни среди молодежи и запрет рекламы алкоголя в СМИ действительно помогли в борьбе с пагубными привычками, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава организации "Трезвая Россия"

Ранее французская газета Le Monde написала о победе России над алкоголизмом. К такому заключению авторы статьи пришли, основываясь на статистике Всемирной организации здравоохранения. Так, согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя в России к 2016 году уменьшилось на 43%. В 2017 году россиянин в возрасте старше 15 лет выпивал около 11,1 литра чистого алкоголя в год, в то время как француз – 11,7 литра.

"Победа – это когда проблема решена полностью. Здесь именно о победе в ее стопроцентном понимании пока рано говорить. Но о качественных подвижках сказать, безусловно, важно", - считает Хамзаев.

Он отметил рост популярности здорового образа жизни среди молодежи. Это, на его взгляд, достигнуто благодаря запрету рекламы алкоголя в агрессивном ее проявлении: на телевидении, в интернете и в СМИ.

"Но мы видим, что алкогольное лобби тоже не устраивают победы общества и государства в этом вопросе. Натиск по технологии "шаг вперед – два назад" тоже есть. Здесь нам важно не расслабляться, а, безусловно, двигаться дальше в правильном направлении. Мы не можем успокоить себя фразой "мы молодцы, нам удалось", - рассказал Хамзаев.

Одна из основных задач сейчас, по словам главы "Трезвой России" - изменение в лучшую сторону статистики смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя.