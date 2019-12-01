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РИА Новости

В ООН напомнили о важности мирного сотрудничества в Антарктиде

19:27 01.12.2019 (обновлено: 22:05 01.12.2019)
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CC BY 2.0 / NASA ICE / Brunt Ice ShelfЛедяной шельф Бранта в Антарктиде
Ледяной шельф Бранта в Антарктиде
CC BY 2.0 / NASA ICE / Brunt Ice Shelf
ООН, 1 дек – РИА Новости. Мирное сотрудничество в Антарктиде и защита этого континента остаются такими же важными задачами, как 60 лет назад – во время заключения договора об Антарктике, заявил РИА Новости главный советник по стратегическому взаимодействию в Арктике и Антарктике программы ООН по окружающей среде Ян Дусик.

"Мировое значение Антарктиды растет. Тогда как воздействие изменений климата на таяние ледников становится все более заметным, существует множество экологических проблем Антарктиды, которые делают мирное сотрудничество и защиту этого уникального континента такими же важными, как это было во времена заключении договора об Антарктике", — сказал Дусик.

В настоящее время деятельность стран в Антарктиде регулируется заключенным 1 декабря 1959 года договором об Антарктике. Документ разрешает использовать Антарктиду только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор подписали 46 государств. Некоторые из них, в том числе Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, заявляли о претензиях на части Антарктиды. СССР (Россия), США, ЮАР и Перу оставили за собой право предъявлять такие претензии. В 1988 году была принята ограничивающая добычу конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики (CRAMRA), но после того, как ни одна страна ее не ратифицировала, документ был замещен протоколом об охране окружающей среды региона, вступившим в силу в 1991 году.
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