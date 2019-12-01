Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T19:33+0300
https://ria.ru/20191201/1561812324.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156180/92/1561809248_0:38:1065:637_1036x0_80_0_0_ca4bb066f3474031f626fb622fcf54db.jpg
РИА Новости

Пострадавших в Забайкалье консультируют врачи федеральных медцентров

19:10 01.12.2019 (обновлено: 19:33 01.12.2019)
398
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты федеральных медицинских центров в понедельник проведут дополнительные телемедицинские консультации пациентов, тяжело пострадавших в результате ДТП в Забайкалье, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек. По данным МЧС, 26 человек спасены, 19 пострадавших были доставлены в центральные районные больницы. Возбуждено уголовное дело.
"Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов совместно со специалистами НМИЦ им. Бурденко и ВЦМК "Защита" провел телемедицинские консультации тяжелых пациентов, даны рекомендации. Тяжелые пострадавшие нетранспортабельны. Принято решение о дополнительной телемедицинской консультации, запланированной на 10.00 мск 02.12.2019", - говорится в сообщении.
000111
Обсудить 0
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеМинистерство здравоохранения РФМЧС РФЗабайкальский крайРоссияЧитаПроисшествия
Рекомендуем
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Очевидец рассказал, как спасал пострадавших из автобуса в Забайкалье
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава СБУ обсудил с Думенко межрелигиозные отношения на Украине
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Нерчинскую районную больницу
Глава Забайкалья призвал жителей региона поддержать пострадавших в ДТП
Кадр из фильма Ангел мой
В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Шестерых пострадавших в ДТП в Забайкалье будут лечить в Чите
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями
ДТП в Пряжинском районе, Карелия
В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Глава Забайкалья встретился с пассажирами упавшего с моста автобуса
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Следователи просят очевидцев помочь в расследовании ДТП в Забайкалье
Отказ от алкоголя
В "Трезвой России" оценили статью о победе России над алкоголизмом
ДТП в Забайкальском крае
Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
04:33Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Лента новостейМолния