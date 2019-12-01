Пострадавших в Забайкалье консультируют врачи федеральных медцентров

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты федеральных медицинских центров в понедельник проведут дополнительные телемедицинские консультации пациентов, тяжело пострадавших в результате ДТП в Забайкалье, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек. По данным МЧС, 26 человек спасены, 19 пострадавших были доставлены в центральные районные больницы. Возбуждено уголовное дело.
"Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов совместно со специалистами НМИЦ им. Бурденко и ВЦМК "Защита" провел телемедицинские консультации тяжелых пациентов, даны рекомендации. Тяжелые пострадавшие нетранспортабельны. Принято решение о дополнительной телемедицинской консультации, запланированной на 10.00 мск 02.12.2019", - говорится в сообщении.