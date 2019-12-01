Глава СБУ обсудил с Думенко межрелигиозные отношения на Украине

КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Председатель Службы безопасности Украины Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко вопросы межрелигиозных отношений в стране, сообщила в воскресенье пресс-служба СБУ.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.

"Его Блаженство рассказал о становлении и развитии поместной Украинской православной церкви (ПЦУ - ред.). Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны на встрече утвердили общее мнение, что "все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства". "Также речь шла о ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса", - говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".