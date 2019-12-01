В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, погибли три человека, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 371-м километре автодороги произошло столкновение лесовоза и двух легковушек. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий ДТП привлекались 16 человек и семь единиц техники.