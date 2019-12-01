Шестерых пострадавших в ДТП в Забайкалье будут лечить в Чите

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек. По данным МЧС, 26 человек спасены, 19 пострадавших были доставлены в центральные районные больницы. Возбуждено уголовное дело.

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"Борт санавиации регионального центра медицины катастроф эвакуирует из Нерчинской ЦРБ шесть человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что еще двое пострадавших пока остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. Все они доставлены в краевую клиническую больницу.