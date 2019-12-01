Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T18:33+0300
https://ria.ru/20191201/1561811607.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156180/92/1561809249_1:0:1240:697_1036x0_80_0_0_cf9b5575ce59a688fe84861e49f1d3ae.jpg
РИА Новости

Шестерых пострадавших в ДТП в Забайкалье будут лечить в Чите

18:33 01.12.2019
1145
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Борт санитарной авиации перевозит шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье из Нерчинской больницы для лечения в Читу, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек. По данным МЧС, 26 человек спасены, 19 пострадавших были доставлены в центральные районные больницы. Возбуждено уголовное дело.
"Борт санавиации регионального центра медицины катастроф эвакуирует из Нерчинской ЦРБ шесть человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что еще двое пострадавших пока остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. Все они доставлены в краевую клиническую больницу.
Ранее на сайте местного Минздрава был опубликован обновленный список эвакуированных с места ДТП в больницы, их 19.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Вчера, 18:09
Очевидец рассказал, как спасал пострадавших из автобуса в Забайкалье
000001
Обсудить 0
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеМЧС РФЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Очевидец рассказал, как спасал пострадавших из автобуса в Забайкалье
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В районе Забайкалья, где произошло ДТП с автобусом, объявили траур
ДТП в Забайкальском крае
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19
ДТП в Забайкальском крае
Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Пострадавших в Забайкалье консультируют врачи федеральных медцентров
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Следователи просят очевидцев помочь в расследовании ДТП в Забайкалье
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье
Логотип компании Skoda
Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Глава Забайкалья встретился с пассажирами упавшего с моста автобуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
04:33Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Лента новостейМолния