Шестерых пострадавших в ДТП в Забайкалье будут лечить в Чите

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Борт санитарной авиации перевозит шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье из Нерчинской больницы для лечения в Читу, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек. По данным МЧС, 26 человек спасены, 19 пострадавших были доставлены в центральные районные больницы. Возбуждено уголовное дело.
"Борт санавиации регионального центра медицины катастроф эвакуирует из Нерчинской ЦРБ шесть человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что еще двое пострадавших пока остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. Все они доставлены в краевую клиническую больницу.
Ранее на сайте местного Минздрава был опубликован обновленный список эвакуированных с места ДТП в больницы, их 19.