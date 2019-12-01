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РИА Новости

Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье

18:24 01.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с падением автобуса с моста на востоке Сибири.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
В поступившем в РИА Новости заявлении генсека Совета Европы говорится, что Пейчинович-Бурич "глубоко опечалена и шокирована новостью, пришедшей из российской Восточной Сибири о трагической аварии туристического автобуса, повлёкшей потерю стольких человеческих жизней".
"От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашей симпатии и солидарности с семьями погибших. Искренне желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной аварии", - указывается в документе.
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Вчера, 15:35
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеМария Пейчинович-БуричСовет ЕвропыЗабайкальский край
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